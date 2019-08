L'Allieva 3 : le riprese inizieranno forse nel tardo inverno e Lino Guanciale ci sarà : La notizia della terza stagione della serie tv L'Allieva è ormai ufficiale e, tra l'autunno e l'inverno gli attori saranno sul set per le riprese di una nuova, affascinante stagione. La prima a dare la tanto attesa notizia è stata Alessia Gazzola, mamma letteraria di Alice Allevi, la studentessa di medicina legale di Sacrofano, in provincia di Roma che, prima con i romanzi della Longanesi e poi nella serie tv con Alessandra Mastronardi, ha ...

Lino Guanciale : al teatro San Carlo per le riprese de 'Il commissario Ricciardi' : Lino Guanciale continua a essere impegnato a girare le riprese della fiction inedita dal titolo "Il commissario Ricciardi". L'attore, come annunciato sulla sua pagina di Instagram, si è trasferito nella città di Napoli. Il set si è spostato al San Carlo, che si distingue per essere uno dei teatri più antichi a livello mondiale. Si stanno girando le riprese in questa sala e si sta usando uno stile da anni '30; la serie è ambientata nell'epoca ...

Lino Guanciale vince il Premio Charlot 2019 per la fiction VIDEO : Lino Guanciale riceve il Premio Charlot fiction 2019 Nel giorno della conferma ufficiale de l’Allieva 3 (vedi qui) Lino Guanciale riceve a Salerno il Premio Charlot 2019 per la fiction. L’attore abruzzese ...

Lino Guanciale furioso : “Voglio denunciarlo pubblicamente!”. Lo sfogo : Lino Guanciale e la nuova fidanzata Antonella: “Siamo stati vittime di bullismo” Lino Guanciale è uno degli attori più amati d’Italia, grazie a fiction di grandissimo successo andate in onda su Rai1 che lo hanno reso un sex symbol. L’attore, in un’intervista su DiPiùTV, ha voluto denunciare una cosa che l’ha visto coinvolto qualche settimana fa. L’attore, in occasione della Giornata mondiale del bacio, ...

Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi - personaggio psicotico nella Napoli fascista : promo e trama della serie Rai : Tra le novità della prossima stagione Rai c'è Il Commissario Ricciardi, la serie con Lino Guanciale tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni e tradotti in tutto il mondo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, è stata divulgata anche la sinossi ufficiale della fiction prodotta da Rai Fiction con la Clemart. Il Commissario Ricciardi è ambientato a Napoli nel 1932, in piena epoca fascista. Lino Guanciale ...

Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa 3 dopo Il Commissario Ricciardi? Le prime indiscrezioni : Per coloro che attendono La Porta Rossa 3, ci sono grandi novità in vista. La terza stagione della fiction Rai è stata confermata mesi fa, al termine del secondo ciclo di episodi. Il successo di ascolti e critica hanno convinto l'azienda di Viale Mazzini a ordinare un terzo atto della saga del Commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, il personaggio interpretato da Lino Guanciale. Tuttavia, i fan dovranno attendere un po' prima di vedere La ...