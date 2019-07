Linea Verde Estate – Settima puntata del 28 luglio 2019 – Temi e anticipazioni

Linea Verde - Lorella Cuccarini racconta : “E’ successo all’improvviso” : Lorella Cuccarini pronta per Linea Verde grand tour: “Sorpresa arrivata all’improvviso!” Ha rilasciato una nuova intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTv Lorella Cuccarini, conduttrice di Linea Verde in prima serata nonché nuova padrona di casa de La vita in diretta con Alberto Matano. E proprio della conduzione di Linea Verde, in coppia con Federico Quaranta, ha parlato ...

Linea Verde Estate – Sesta puntata del 21 luglio 2019 – Temi e anticipazioni. : Sesto appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate rielaborate dalla scorsa edizione estiva. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre […] L'articolo Linea Verde Estate – Sesta puntata del 21 luglio 2019 – Temi e ...

Linea Verde Estate – Quinta puntata del 14 luglio 2019 – Temi e anticipazioni. : Quinto appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate rielaborate dalla scorsa edizione estiva. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre […] L'articolo Linea Verde Estate – Quinta puntata del 14 luglio 2019 – Temi e ...

Linea Verde - Federico Quaranta sostituito : “Convertini non so chi sia” : Federico Quaranta escluso dalla conduzione di Linea Verde: “Beppe Convertini non lo conosco!” Mai come quest’anno i cambiamenti relativi alle conduzioni dei programmi del daytime annunciati in occasione della presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione tv, hanno scatenato così tante polemiche da parte dei conduttori non riconfermati. E tra gli esclusi della prossima annata televisiva, inaspettatamente, ...

Barletta su Rai Uno a Linea Verde Life : Si parlerà tra l’altro della politica “Plastic free” attuata dall’Amministrazione comunale di Barletta, della raccolta differenziata e del monitoraggio ambientale

Linea Verde Estate – Quarta puntata del 7 luglio 2019 – Temi e anticipazioni. : Quarto appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre i conduttori andranno […] L'articolo Linea Verde Estate – Quarta puntata del 7 luglio 2019 – Temi e ...

Daniela Ferolla a Linea Verde life (Anteprima Blogo) : Un nuovo tassello del puzzle dei palinsesti della nuova stagione televisiva di Rai1 si va a posizionare. Il riferimento odierno é su Linea verde life, l'appuntamento con l'agricoltura, il territorio e l'ambiente del sabato mezzogiorno della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. I retroscena di Blogo: Il puzzle delle conduzioni di Rai1 Indiscrezioni in vista della presentazione dei ...

Linea Verde - rivoluzione alla conduzione : Federico Quaranta il grande escluso : Va definendosi il puzzle delle conduzioni dei programmi Rai della prossima stagione. A destare più sorpresa, anche all'interno di Viale Mazzini, sono probabilmente le novità che riguardano Linea Verde. Se le puntate estive di prima serata saranno affidate, come anticipato da Blogo nei giorni scorsi, a Lorella Cuccarini (con Angelo Mellone), quelle tradizionali dell'autunno saranno condotte, come accennato da Dagospia, dall'inedita coppia ...

Linea Verde Estate – Terza puntata del 30 giugno 2019 – Temi e anticipazioni. : Terzo appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Daniela Ferolla si gode le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo al suo posto Federica De Denaro sempre con Federico Quaranta, Peppone. Linea Verde Estate Come sempre i conduttori andranno […] L'articolo Linea Verde Estate – Terza puntata del 30 giugno 2019 – Temi e ...

Lorella Cuccarini raddoppia in Rai! La Vita in Diretta e Linea Verde : Manca solo la conferma, ma Lorella Cuccarini tornerà in Rai passando dalla porta principale: a lei la conduzione invernale de "La Vita in Diretta" e quella estiva di "Linea Verde". Lorella Cuccarini è tornata, e senza ombra di dubbio si può dire a casa, perché è proprio dalla Rai che è cominciata la sua brillante carriera che continua tutt’ora con grande soddisfazione.-- Da qualche anno però era rimasta lontana dalla tv ...

Lorella Cuccarini - ritorno in Rai “dalla porta principale” : condurrà La vita in Diretta e Linea Verde : Lorella Cuccarini torna su Rai1, lo fa dalla porta principale e addirittura con un doppio impegno. Già nelle scorse settimane aveva partecipato come ospite a “Buon compleanno Pippo“, evento in onore di Baudo, e aveva cocondotto “Ballata per Genova” con Amadeus, Antonella Clerici, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Piccoli assaggi di impegni più importanti, come circola da settimane sarà proprio la showgirl classe 1965 la ...

Lorella Cuccarini condurrà Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) : UPDATE 26 giugnoStando a quanto ci risulta, la Cuccarini avrebbe dato l'ok alla proposta della Rai di condurre i quattro speciali di prima serata di Linea Verde. La showgirl nella prossima stagione sarà anche al timone di La vita in diretta.Lorella Cuccarini verso la conduzione di Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo)prosegui la letturaLorella Cuccarini condurrà Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 26 ...

Lorella Cuccarini a Linea Verde/ Lo speciale in prima serata condotto dalla showgirl? : Lorella Cuccarini alla conduzione di Linea Verde speciale in prima serata? Ecco le novità nel prime time di agosto di Rai1