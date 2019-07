Lega sbeffeggia M5S sulla Tav | Si farà | se vogliono possono dimettersi

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) La Torino-Lione è un’opera “antistorica”, che “non serve a nulla”, “inquinante”. Il Movimento 5 stelle rilancia ormai quasi fuori tempo massimo la sua battaglia contro la Tav, criticato duramente dal Movimento No Tav che si è sentito tradito dal via libera del Governo italiano alla realizzazione dell’opera. Una battaglia contro cui si pronuncia la, attraverso i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: ”“Se per i 5 Stelle la TAV è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un Governo che la realizzerà? Se, nessuno li obbliga”.Sul blog delle Stelle, all’indomani nelle nuove manifestazioni di protesta in Val di Susa, M5S si scaglia nuovamente contro la realizzazione ...

