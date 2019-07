Lega e M5S | dal fisco agli 80 euro | la guerra dei dossier

Tav - Lega : regalo a Macron?Solo da M5S - Pd : 19.13 "L'unico regalo a Macron lo hanno fatto 5 Stelle e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino. Chi dice No al Tav invece dice no al futuro, al progresso e al lavoro, è fuori dal mondo". La Lega replica così, in una nota, al post su Facebook del vicepremier Di Maio contro la Tav.

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia lo hanno fatto loro votando Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron”. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

Regione Lombardia - la tensione tra i consiglieri di Lega e M5s sfocia in rissa sulla sepoltura dei feti : Si scaldano gli animi nella seduta fiume dedicata all'assestamento di bilancio fino allo scontro fisico su un tema etico. Le immagini finiscono in Rete e arrivano le scuse per il cattivo esempio dato

Sondaggi politici/ Salvini al 48% batte leader M5s : Lega al top anche senza Flat Tax : Sondaggi politici, Russiagate, Autonomia e Flat Tax: la Lega resta al top, Salvini al 48% dietro solo al Premier Conte. Continue difficoltà del M5s

Lega contro M5s - al consiglio regionale della Lombardia finisce in rissa : Parapiglia durante la commissione bilancio al Pirellone. Particolarmente agitati Dario Violi, capogruppo dei cinque stelle...

Taglio del cuneo - lite Lega-M5s. Tria : ?«Flat tax? Meno aliquote» : Il primo «workshop» con le parti sociali a Palazzo Chigi si trasforma nell’ennesima molla per le tensioni fra Lega e Cinque Stelle. Il premier Conte chiarisce subito ai...

Il sostenitore a Salvini : “Lascia il M5s e torna con Berlusconi”. E il leader della Lega reagisce così : “O si fa una manovra coraggiosa, e si è tutti compatti su questo, oppure si torna al voto”. A dirlo, al comizio di Golasecca (Varese), è il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre parla di riduzione delle tasse. A quel punto, dal pubblico, si alzano alcune voci che lo esortano a mollare il M5s: “torna con Berluconi, torna con Berlusconi” gli grida qualcuno. E il ministro dell’Interno risponde senza ...

DIETRO LE QUINTE/ La Lega - senza Salvini e M5s - studia il Governo di mediazione : Lo scenario politico italiano resta complesso. La crisi di Governo non è scongiurata e resta da capire chi guiderebbe il Paese

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone taglio del cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...

Lega accelera su flat tax - al via piano Siri da 13 miliardi. E M5s su salario-taglio cuneo : Via il piano Siri per il quale servirebbero 13 miliardi. La Lega, riferiscono fonti parlamentari, sta affinando la proposta sulla flat tax. "Deve essere sostenibile", sottolineano le stesse fonti. Al di la' dell'incontro tra il governo e le parti sociali, il partito di via Bellerio in questi giorni ha continuato a lavorare sul pacchetto fiscale che dovrebbe essere portato al tavolo delle parti sociali in un nuovo incontro che dovrebbe avvenire ...

Rotta : M5S fa passerelle su Casapound - ma vota con Lega : Roma – “Vanno a fare le passerelle, ma quando si tratta di votare lo sgombero degli abusivi di Casapound, la cui occupazione ha provocato una perdita economica di 4 milioni e 600 mila euro a carico dei cittadini italiani, votano insieme a Salvini. Ma c’e’ ancora qualcuno che gli crede?”. Lo scrive in un post su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, commentando il voto ...

Pd - Calenda : “Mai col M5s - è un movimento illiberale e pericoloso al pari della Lega” : Un ordine del giorno, da presentare alla Direzione nazionale del Pd, per dire no, definitivamente, a un’alleanza col M5s. Lo ha spiegato, in un video su Facebook, l’eurodeputato dem Carlo Calenda: “Mai con loro, sono un movimento illiberale e pericoloso al pari della Lega“. L'articolo Pd, Calenda: “Mai col M5s, è un movimento illiberale e pericoloso al pari della Lega” proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5s e Lega nel pantano : lo stallo del cambiamento sulle nomine : Roma. Il paradosso è che perfino in ciò che li spinge a restare insieme, e cioè la spartizione del potere, riescono a dividersi: ed è per questo che alla fine, come su tutti gli altri dossier su cui si accapigliano, anche sul rinnovo dei vertici di partecipate e authority l’unica via maestra che Leg