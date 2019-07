League of Legends | Outplayed e Sparks si contendono il titolo italiano alle finali dei PG

Ashe : Madre Guerriera è il primo fumetto di League of Legends disponibile in versione fisica a partire da oggi : Attraverso un comunicato stampa Riot Games annuncia l'arrivo del primo fumetto dedicato a League of Legends. Ashe: Madre Guerriera è il frutto della collaborazione tra lo studio di sviluppo del MOBA più famoso al mondo e Marvel. Grazie a Panini Comics il fumetto è ora disponibile in versione fisica anche in Italia.Ashe è una giovane Figlia del gelo, la cui vita è destinata a cambiare per sempre durante una pericolosa missione, nel corso della ...

League of Legends : una giocatrice ha stabilito due record del mondo giocando per 30 ore ininterrotte : Hecaterina "Kinumi Cati" Eglise è una giocatrice famosa per aver partecipato a diverse maratone videoludiche.Questa volta Kinumi Cati ha registrato due nuovi record mondiali giocando per ben 30 ore ininterrotte a League of Legends. I record della giocatrice sono stati svelati durante un evento tenutosi all'Hotel Shanghai in Delft, una città olandese. "Maratona più lunga per un titolo MOBA" e "Maratona più lunga mai effettuata su League of ...

PG Nationals Vigorsol - l’evoluzione del campionato di League of Legends raccontato dai coach delle squadre campione : Con le partite che si giocheranno questa sera termina la fase a girone del Summer Split 2019 – quarta stagione in assoluto, seconda del 2019 – dei PG Nationals Vigorsol di League of Legends, il campionato italiano facente parte del circuito ufficiale europeo di Riot, ed inizierà la fase di playoff che vedrà il proprio culmine il 28 Luglio con la finale che sarà giocata al Teatro Olimpico di Roma. Il team vincitore otterrà ...

League of Legends : Teamfight Tactics disponibile da oggi in open beta : Riot ha annunciato Teamfight Tactics all'inizio di questo mese e la modalità di gioco è entrata nei test chiusi tramite il Public beta Environment (PBE) di League of Legends circa una settimana dopo, dove la sua popolarità ha causato lunghe code e il rischio di crash dell'intero sistema. La beta aperta verrà pubblicata oggi, con un lancio che si estenderà per tutta la settimana in varie regioni, segnala PCGamesN.Teamfight Tactics sarà ...