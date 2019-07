Le strane regole di Meghan Markle per vicini di casa | “Neanche la Regina ha mai chiesto

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 28 luglio 2019) Ci sono ancorae le sue stravaganze a riempire le pagine dei tabloid inglesi e, di riflesso, i siti italiani di gossip. La moglie del giovane principe Harry, infatti, ne avrebbe fatta una delle sue, facendo infuriare non solo il Palazzo ma anche molti sudditi. Il nodo della questione sono delleche sono state emanate da lei e valide per tutti idella loro residenza di Windsor.ferree, per usare un eufemismo. Pochi giorni fa vi avevamo raccontato comeavesse fatto arrabbiare addirittura sua maestà laElisabetta. Il nodo del contendere stavolta era stata la dieta altamente settoriale dedicata al piccolo. Il figlio di Harry, infatti, deve mangiare solo cibo vegano, naturale al 100%, possibilmente biologico. Niente carne, niente pesce, niente merendine o dolci strani. E subito è scoppiata la polemica, l’ennesima di questa estate. ...

