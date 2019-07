Le auto elettriche coi motori nelle ruote

Ford-Volkswagen - Alleanza estesa anche ad auto elettriche e autonome : La Volkswagen e la Ford hanno definito i termini dell'accordo per ampliare la loro attuale Alleanza globale. Dopo mesi di trattative, è arrivata l'ufficializzazione di quanto finora emerso da numerose indiscrezioni della stampa internazionale: oltre ai veicoli commerciali leggeri e ai pick-up saranno incluse nella collaborazione anche la guida autonoma e le auto elettriche.VW investirà in Argo AI. La nuova forma dell'Alleanza, che nella sua ...

Ford-Volkswagen - Alleanza estesa anche ad auto elettriche e autonome : La Volkswagen e la Ford hanno definito i termini dell'accordo per ampliare la loro attuale Alleanza globale. Dopo mesi di trattative, è arrivata l'ufficializzazione di quanto finora emerso da numerose indiscrezioni della stampa internazionale: oltre ai veicoli commerciali leggeri e ai pick-up saranno inclusi nella collaborazione anche la guida autonoma, le auto elettriche e i servizi per la mobilità del futuro.VW investirà in Argo AI. La nuova ...

auto elettriche in aumento - in Italia è +120% : La mobilità a quattro ruote continua a cambiare in Europa, puntando sempre di più su motorizzazioni elettrificate. La spinta aquesta transizione, che modificherà in maniera radicale il mercato e il tessuto industriale Automotive, arriva principalmente dalle restrizioni imposte dai governi più che da una reale esigenza degli Automobilisti nonostante una crescente attenzione ambientale. I numeri però parlano chiaro e indicano che il cambiamento è ...

Bergamo - il consigliere leghista contro le auto elettriche : “Terrorismo ambientalista”. Ma ha concessionaria di veicoli usati : In Consiglio comunale a Bergamo si sta discutendo della mozione, presentata dal centrosinistra, sull’emergenza climatica. La città è pronta ad approvare il documento, come già fatto da Milano e Torino, che impegna l’amministrazione a trovare azioni concrete per contrastare l’inquinamento e a favore della sostenibilità ambientale. Durante la seduta, a un certo punto, prende la parola il consigliere leghista Filippo Bianchi: ...

Arnold Schwarzenegger in una pubblicità a favore delle auto elettriche : una Candid Camera in cui celebra in maniera ridicola le virtù dei veicoli a benzina [VIDEO] : È difficile camuffare Arnold Schwarzenegger: le sue dimensioni (nonostante i 71 anni, ha una struttura fisica imponente) e il suo accento sono inconfondibili. Quindi gli uomini e le donne che erano alla ricerca di un’auto elettrica da acquistare in una concessionaria di Burbank, in California, sono rimasti stupiti e increduli quando un enorme austriaco che indossava finti baffi, una parrucca e una maglietta stile hawaiano si è presentato come ...

Classifica auto elettriche Italia a giugno 2019 : vendite e modelli : Classifica auto elettriche Italia a giugno 2019: vendite e modelli Come procede la vendita delle auto elettrice in Italia nel mese di giugno 2019? Nel nostro paese, il mercato delle auto elettriche non si è ancora attestato per gli alti livelli di vendita. Tuttavia, il confronto con giugno 2018, mette in evidenza un aumento delle unità vendute. In vetta alla Classifica troviamo l’auto elettrica per eccellenza, quale? La Tesla Model 3, ...

auto elettriche – Tutto quello che c’è da sapere sull’AVAS : il nuovo dispositivo che rende ‘obbligatorio il rumore’ : Dal primo luglio in Europa è entrata in vigore una normativa che obbliga i produttori di Auto Elettriche e ibride a rendere i propri veicoli ‘rumorosi’: ecco Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo dispositivo AVAS Le Auto Elettriche sono pensate per essere eco-friendly, non soltanto per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, ma anche per quello acustico. Mentre le Auto alimentate a carburante risultano alquanto rumorose, quelle ...

auto elettriche e ibride troppo silenziose per i pedoni : da luglio è obbligatorio il sistema di allarme acustico : Da oggi, 1° luglio, si aggiunge ufficialmente un altro acronimo ai numerosi già utilizzati in campo Automobilistico: Avas. Nonostante suoni un po’ come il nome di un celebre sapone, l’igiene per Auto non centro nulla: la sigla, infatti, significa Audible vehicle alert system (sistema di allarme acustico per veicoli), ovvero un segnalatore che rende udibile agli altri utenti della strada il sopraggiungere di un veicolo che marcia a zero ...

auto elettriche - Quanto costa ricaricarle FOTO GALLERY : Quanto costa ricaricare un'Auto elettrica? La risposta non è così semplice come si potrebbe pensare. Il prezzo, infatti, varia a seconda del tipo di presa utilizzata e di dove si vuole effettuare il rifornimento. Utilizzando le colonnine rapide, per esempio, il costo lievita vistosamente rispetto a quando si collega l'Auto alla rete domestica. Oltre a questo le tariffe variano sensibilmente anche da Paese a Paese. Abbiamo dunque stilato una ...

auto elettriche e ibride plug in - la rivoluzione è arrivata : Sono tempi di grande cambiamento per l’Automobile. No non stiamo parlando di Auto volanti o improbabili robotaxi ma del futuro prossimo dei sistemi di trazione. E la parola d’ordine...