La telefonata di Brugiatelli al 112 | “Mi hanno derubato | vogliono cento euro”

(Di domenica 28 luglio 2019) "Buonasera, guardi, mirubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, pero' questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto... e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi do' il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perche' mi sono anche scappati, li ho visti pure io ma sto appresso con la bicicletta e non li ho presi...". Questa e' la prima parte dellaal 112 - pubblicata in esclusiva da Agi - fatta la sera del 26 luglio dall'uomo con il borsello,dai due giovani americani che poiucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega.Il carabiniere della sala operativa chiede: "Come sono scappati, in motorino a piedi, come stanno questi?". "No no, a piedi, a piedi", e' la risposta dell'uomo con il ...

