La salute dei denti va tutelata in estate

L’ex boss Felice Maniero fa il guru anti-plastica e fa la predica al governo : “Fate un decreto per la salute dei più piccoli” : Lo chiamavano “Faccia d’angelo”, per via dei capelli biondi. Era un bandito sanguinario. Da detenuto è fuggito più volte, venne tradito l’ultima volta dall’acquisto di uno yacht e davanti alle telecamere lanciò un messaggio subliminale: “Ciao mamma”. Quando capì che non sarebbe più scappato, decise di evadere nel modo più facile: cominciò a collaborare, consegnò la sua banda a poliziotti e magistrati, probabilmente tenne ...

Cambiamenti dell’ecosistema e inquinamento ambientale : a rischio la salute dei pinguini : La salute dei pinguini è messa a rischio dai Cambiamenti dell’ecosistema e dall’inquinamento ambientale. E’ quello che emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Siena e del Museo Nazionale dell’Antartide in collaborazione con l’Università di Plymouth (UK), appena pubblicato sulla rivista “Polar Biology”. La ricerca, svolta nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide, dal titolo “Conservazione ...

Le abbuffate alcoliche riducono il volume dei testicoli con conseguenze sulla salute sessuale : lo studio su oltre 10.000 ragazzi italiani : Tra i danni che un abuso di alcol può provocare nei giovani vi è anche una compromissione dello sviluppo dei testicoli, con conseguenze sulla salute sessuale. A metterlo in evidenza uno studio italiano condotto su oltre 10mila giovani, pubblicato sulla rivista scientifica Andrology. Lo studio ha utilizzato i dati del sondaggio Amico-Andrologo, un programma permanente di sorveglianza nazionale coordinato dalla Università Sapienza di Roma, ...

salute - uso corretto dei cellulari : al via campagna Miur - salute e Ambiente : “Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza“. È lo slogan della campagna informativa che prende il via oggi, 19 luglio, realizzata dai ministeri della Salute, dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare. Gli obiettivi dell’iniziativa di comunicazione dei tre dicasteri rispondono a quanto disposto dal Tar del Lazio con sentenza 500/2019: promuovere il corretto uso degli ...

Sting annulla i suoi concerti per "ordini dei dottori" : è giallo sulle sue condizioni di salute : Sono giorni di apprensione per i fan di Sting: il cantante ex leader dei Police ha infatti annunciato su Twitter la cancellazione di alcune date dei suoi concerti per "ordini dei dottori". A saltare è stata prima la sua esibizione al Jazz Festival di Gand, in Belgio, poi altre ...

Tutto sulla salute dei denti - dall’igiene orale all’apparecchio : Convincere un bambino a lavarsi i denti può rivelarsi un’impresa ardua. Eppure l’igiene orale è fondamentale già nei primi anni di vita, anche prima della comparsa dei primi dentini. A questo tema è dedicato l’ultimo numero di ‘A scuola di salute’, il magazine digitale realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la salute del Bambino e dell’Adolescente, diretto dal prof. Alberto G. Ugazio. Una guida completa sulla salute dei denti nei bambini, ...

Gli effetti dei cambiamenti climatici sul calcio : la salute dei calciatori a rischio dalle giornate sempre più calde : Non solo il calcio giocato ma anche alcune curiosità, argomento di interesse riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici proprio legati al mondo del pallone, nel dettaglio prestazioni orari di gioco e anche l’esperienza dei fan si stanno modificando. E’ quanto sottolineato in un articolo pubblicato su Scientific American, la salute dei calciatori è messa a rischio dalle giornate ormai sempre più calde. “Giocare con ...

Vicenza : sindaco Rucco - 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (5) : (AdnKronos) - “Fin qui numeri e azioni – conclude il sindaco Rucco - che riflettono la professionalità e la dedizione che ho registrato ieri nel personale e negli amministratori impegnati nell'evento. Numeri e azioni che ho voluto rendere noti per dare ai cittadini l'opportunità di meglio valutare l

Vicenza : sindaco Rucco - 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (4) : (AdnKronos) - Infine alle 9, dopo aver nuovamente consultato i tecnici di Arpav, Servizio Igiene ambientale dell'Aulss 8, servizio 118 e Prefettura, è stato deciso di revocare le misure indicate a scopo precauzionale. Ciò ha comportato la divulgazione del terzo comunicato ufficiale ai mass media, su

Vicenza : sindaco Rucco - 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (3) : (AdnKronos) - Durante tutta la serata e fino a tarda notte i social network sono stati monitorati, con risposte tempestive volte in particolare a fermare notizie fasulle, come la presunta evacuazione del quartiere di San Lazzaro o il divieto di usare condizionatori. Sui tre social in cui è presente

Vicenza : sindaco Rucco - 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (2) : (AdnKronos) - sindaco, assessore alla protezione civile e assessore all'ambiente sono sempre stati presenti a Palazzo Trissino, monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con Prefettura, assessorato regionale alla protezione civile e Arpav. Alle 18.54, con l'avvicinarsi dell'orario

Vicenza : sindaco Rucco - 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' : Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - “La mia priorità di sindaco è la tutela della salute pubblica. Non vi è stata alcuna approssimazione nella gestione delle informazioni precauzionali che abbiamo dato alla cittadinanza in seguito all'incendio di Brendola attraverso tutti gli strumenti di cui è dotato il

Il governo a Raggi : pulire Roma Timori per la salute dei romani : Virginia Raggi fino a dieci giorni fa negava tutto: «La notizia di una presunta emergenza non trova fortunatamente alcun fondamento, come potete vedere», diceva pubblicando su Facebook le...

Il latte di capra può proteggere la salute dei bambini : composti simili al latte materno : Nel latte di capra sono stati trovati 14 oligosaccaridi prebiotici che favoriscono la crescita dei batteri intestinali benefici e ostacolano l'adesione di quelli patogeni. Cinque di essi sono molto simili a quelli presenti nel latte materno. Lo studio suggerisce che il latte di capra possa proteggere i bambini dalle infezioni gastrointestinali e migliorare lo sviluppo del sistema immunitario.Continua a leggere