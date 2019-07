La poesia di De Rossi al Boca

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 28 luglio 2019) Al Mondo servono poeti, ora più che mai. In questa società atrofizzata dal capitalismo estremo, dalla tecnologia onnipresente in ogni momento della nostra vita e dalle scelte ponderate che seguono la linea dettata dal senso comune servono gesti irrazionali in cui il sano sentimento è il faro guida da seguire. Daniele Dealè un gesto poetico, guidato da un insano romanticismo.Una scelta controcorrente che regala speranza e sogni in un momento storico dove non sembra esserci tempo per un singolo momento di speranza o di sogno. Tutto è sotterrato dalla logica dell’algoritmo che sembra volerci far piacere quello che ci viene imposto come modello. Dove in un attimo viene eletto un nuovo re pronto a essere spodestato il giorno successivo da un altro e un altro ancora. Idoli monodose gettati in pasto alla bulimica necessità di ...

ANNAQuercia : il popolo del blog,notizie,attualità,opinioni ,fatti , musica,fotografia,poesia, romanzi ed altro: vita spericolata… - theboyeehab : De Rossi al Boca è poesia - Oldetrip : Al mondo serve la poesia, per questo De Rossi al Boca è qualcosa di meraviglioso. -