La lunga marcia di Martina contro la violenza sulle donne | “Camminiamo a testa alta”

(Di domenica 28 luglio 2019) “Camminate aalta, non è vero che siete deboli, anzi è proprio il contrario. Nel nostro Paese si tende a considerare meno forti levittima diche decidono di denunciare maltrattamenti e abusi. E invece sonocoraggiose. Avete idea di quanta forza ci voglia a fare una scelta del genere, specie se, come nella maggioranza dei casi, il violento è un familiare?”.Pastorino si ferma, il respiro si fa meno affannoso. Un attimo per richiamare Kira, la sua cagnolina, che si è appena lanciata all’inseguimento di una lucertola in un prato, e poi riprende. E ripete: “Alleche denunciano voglio dire: ‘Camminate aalta’. E andate avanti per la vostra strada”.L’avventura die Kira volge al termine, tra qualche giorno arriveranno a Roma, la meta del cammino iniziato, loro due ...

