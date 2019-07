La Lega sfida i grillini a fare cadere il Governo

Tav - Di Maio sfida la Lega : “Deciderà Parlamento e noi diremo no - loro voteranno col Pd?” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, commenta il sì alla Tav da parte del presidente del Consiglio e sostiene che ora, a decidere, sarà il Parlamento. Il M5s voterà no, ma il ministro del Lavoro lancia la sfida alla Lega: "Il M5s voterà no alla Tav. Il Pd è per il sì. In Parlamento vedremo chi ha davvero il coraggio di cambiare le cose".Continua a leggere

Salvini sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può rompere anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

Alta velocità - la Tav di Afragola colLegata al metrò : parte la sfida : L'obiettivo è ambizioso ma non più impossibile: trasformare la stazione ferroviaria Alta velocità di Afragola in una nuova porta di ingresso alla rete metropolitana di Napoli...

Fondi russi alla Lega - Boschi sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Fondi russi alla Lega - Salvini : "Non vado in aula". Conte lo sfida : "Ci vado io" : Il Pd pensa alla mozione di sfiducia. Calenda: commissione d’inchiesta Ue. Il capo dei Servizi al Copasir: “Quella trattativa sembra inverosimile”

Manovra e Russia - Conte sfida Salvini| La tattica del leader della Lega : «Ora bisogna fare» : La goccia che ha fatto traboccare il vaso: i dettagli della flat tax. Il paradosso di Salvini che da un lato invoca la fretta di agire dall’altro non nomina i deLegati ai tavoli istituzionali che a Palazzo Chigi dovrebbero mettere nero su bianco la Manovra di Bilancio.

Flat tax - salario minimo - autonomie : l’agenda della Lega per sfidare i 5 Stelle : La modifica del decreto Dignità e la frenata sul salario minimo. Bagnai duro con l’Europa: «No agli atteggiamenti ricattatori e mafiosi»

Di Maio sfida Salvini su ipotesi rimpasto : “Se la Lega lo vuole lo dica chiaramente” : Il vicepremier M5S Luigi Di Maio sbotta e replica a Salvini: "Preferisco parlare dei problemi degli italiani, non di poltrone, la gente non ne può più. Se vogliono qualcosa lo chiedano, altrimenti chiudiamo questa storia e tutti felici e contenti", ha detto rispondendo ad una domanda di Huffpost.Continua a leggere

A Campobasso la sfida Lega-5S Alle urne 3 - 6 milioni in 136 Comuni : urne aperte, dAlle 7 di questa mattina fino Alle 23, in 136 Comuni per i Ballottaggi. Al voto sono chiamati 3,6 milioni di italiani per 15 capoluoghi di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forli', Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo), 109 Comuni con piu' di 15mila abitanti e altri 12 Comuni piu' piccoli Segui su affaritaliani.it

RISIKO UE/ Dietro la poltrona di Savona - la sfida di Lega e M5s a Mattarella e Conte : Salvini ha chiesto a Conte di nominare in fretta un ministro agli Affari europei. Un nodo politico e un delicato gioco ad incastro

Giorgetti e la Lega sfidano Draghi sui minibot : «Piacciono agli italiani» : I minibot «sono una delle soluzioni». L'uno-due di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti è un messaggio diretto a Mario Draghi. Il presidente della Bce solo ieri ha bocciato...

Premio GreenCare 2019 alla preside che sfida spacciatori ed ilLegalità a Caivano : Una dirigente scolastica che per restituire decoro alle aree verdi dell’istituto che dirige sfida spacciatori ed illegalità va sicuramente premiata. E infatti Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Superiore Tecnico professionale ‘Morano’ di Caivano, all’interno del Parco Verde, vince, quest’anno, il Premio GreenCare. Eugenia Carfora La motivazione è chiara, come spiega Benedetta de Falco, presidente ...

Kate e Melania - regine di stile in abito bianco - si sfidano a colpi di eLeganza : Di bianco vestite, radiose ed elegantissime: sono apparse così Kate Middleton e Melania Trump durante la cena di Stato svoltasi a Buckingham Palace in onore del presidente Usa. Erano loro le commensali più attese e la curiosità per gli outfit che avrebbero indossato era molta. La Duchessa di Cambridge e la First Lady hanno stupito tutti sfoggiando due look molto simili.Le due “vere regine” della serata hanno ...