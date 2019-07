La Lega provoca gli alleati | Se M5s è contrario alla Tav | cosa ci fa al

Decreto sicurezza bis - Fratoianni provoca la Lega : 'Multe a Ong pagabili in 80 anni' : Nicola Fratoianni continua a restare sulla questione Ong. Il deputato, facente parte del gruppo parlamentare di Liberi ed Uguali, è intervenuto in aula esprimendosi ancora una volta vicinanza alle associazioni non governative che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare e inasprendo la polemica nei confronti della Lega. Non è la prima volta che ciò accade considerato che solo pochi giorni fa aveva definito "schifoso" il ...

Fondi russi alla Lega - Conte provoca Salvini : “Parlamento è sacro - se chiama io rispondo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà in Parlamento sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega e provoca sulla questione il suo vice, Matteo Salvini: "Mi è stato chiesto di riferire e io riferisco perché quando le forze parlamentari chiamano, il governo risponde con trasparenza nei confronti dei cittadini e dei rappresentanti dei cittadini. Ho una concezione sacrale del Parlamento".Continua a leggere

Governo - Conte a M5s e Lega : “Non vivacchio - avanti o rimetto mandato. Basta provocazioni e freddure via social” : Un ultimatum a Lega e M5s, con tanto di richiamo alla “lealtà” che sta alla base del contratto di Governo. Poi, la richiesta diretta ai vicepremier Di Maio e Salvini, di una risposta “chiara e rapida” per capire se c’è la volontà o meno di andare avanti con il Governo. “Non mi presterò a vivacchiare per prolungare la mia presenza a palazzo Chigi. Molto semplicemente rimetterò il mio mandato”, ha rivendicato. Durante la conferenza stampa ...

Conte DIRETTA - ultimatum a Lega e M5S : basta liti e provocazioni o mi dimetto : Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ribadisce il suo impegno alla guida del governo ma striglia M5S e Lega per le continue «polemiche sterili» e la «campagna elettorale...