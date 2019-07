La foto dell' americano bendato diventa un caso L' Arma condanna l' episodio | Salvini no

Carabiniere ucciso - i vertici dell’Arma : “Fatto grave la foto del ragazzo bendato”. La Procura aprirà un’inchiesta : Il militare che ha messo ha coperto gli occhi all’interrogato «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il Ministro della paura, fomenta i sentimenti istintivi di rabbia e di odio»

L'americano bendato in caserma foto choc - indagine dell'Arma : Nelle ultime ore sta girando vorticosamente sulle chat una Fotografia che ritrarrebbe uno dei due indagati nell'inchiesta sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, probabilmente Natale Hjorth, mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi Segui su affaritaliani.it

Operazione della Guardia Costiera sulle spiagge nella notte : sequestrati ombrelloni e lettini abusivi [foto] : Nell’ambito dell’attività “Mare Sicuro 2019” la Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, ha pianificato e svolto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio una specifica attività di prevenzione e repressione di tutte le fattispecie illecite poste in essere in violazione delle norme recanti la tutela del demanio marittimo, dell’ambiente marino e costiero. In tale quadro l’Autorità Marittima ha eseguito molteplici interventi ...

Maltempo - elicottero dell’Aeronautica Militare salva velista francese alla deriva al largo di Roma. Un disperso a Terracina [foto] : Si è conclusa nella notte la missione di salvataggio di un velista di nazionalità francese che si trovava alla deriva, a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. L’elicottero HH139 dell’85 Centro Ricerca e Soccorso di Pratica di Mare, uno dei centri del 15 Stormo dislocati sul territorio nazionale e sempre a decollare per questo genere di emergenze, é ...

foto choc in caserma : bendato e ammanettato uno degli accusati dell'uccisione del carabiniere : endato e ammanettato subito dopo averlo portato nella caserma di via in Selci. Poi qualcuno scatta la Fotografia, che comincia a circolare. L’immagine scattata subito dopo il fermo di Christian Gabriel Natale Hjort, californiano di 18 anni accusato di complicità nell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, imbarazza l’Arma dei Carabinieri. Quando viene mostrata al comandante generale Giovanni Nistri, scrive ...

"Ubriachi" - il gip conferma gli arresti Sulle foto scatta l'indagine dell'Arma : Tiziana Paolocci Il Comando generale contro la diffusione delle immagini dei due Un'ultima carezza a Mario. Oggi alle 16 i colleghi del carabiniere ucciso a Roma potranno digli addio nella camera ardente in piazza Monti di Pietà. Ma all'interno dell'Arma c'è un altro elemento che ha scatenato la polemica. Nel mirino del Comando generale la diffusione e la conseguente pubblicazione delle foto dei fermati. Il Comando prende «le ...

Carabiniere ucciso a Roma - la foto-choc dell'americano in caserma : come lo hanno ridotto : La foto che vedete qui sopra è stata scattata venerdì 26 luglio, in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Nello scatto una delle due belve che hanno ucciso Mario Cerciello Rega, il Carabiniere morto a Roma. Nel dettaglio si tratta di Gabriel Christian Natale H

Carabiniere ucciso - inchiesta in Procura sulla foto rubata dell'interrogatorio bendato : Un?inchiesta interna e la volontà di fare chiarezza in tempi rapidi. Ad aprirla è stato lo stesso Comando generale dei carabinieri dopo aver saputo che, durante la giornata di...

Nibali trionfa a Val Thorens - la pinna dello Squalo svetta sulle Alpi : è la sua 6ª tappa al Tour de France [foto] : Vinenzo Nibali mette il suo sigillo anche nel Tour de France 2019: splendida vittoria dello Squalo a Val Thorens Una penultima tappa spettacolare per i tifosi italiani di ciclismo oggi al Tour de France. Dopo il caos di ieri e l’interruzione per le avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabili gli ultimi 25 km della tappa, i corridori sono tornati in sella alle loro bici, in un tragitto nuovo, modificato dopo le problematiche ...

La prima foto della Missione Beyond scattata da Luca Parmitano : la Terra del Fuoco vista dalla Cupola : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, partito alla volta della Stazione Spaziale lo scorso 20 luglio, ha scattato la prima FOTO della Missione Beyond. Parmitano ha immortalato la Terra del Fuoco in uno scatto mozzafiato, nel quale l’arcipelago che si estende nella punta meridionale del Sud America è avvolto dalle nubi, illuminate dal Sole. “La mia prima FOTO dalla Cupola, da quando sono tornato“, ha scritto ...

La rassegna stampa di sabato 27 luglio – Le prime pagine di calcio : “bomba sul mercato della Juventus” [foto] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa’, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Intervista a Godin in prima pagina per la rosea, il difensore dell’Inter si candida ad essere un grande protagonista la prossima stagione ma la bomba clamorosa riguarda il calciomercato. Una voce dall’Inghilterra, ...

Fiori e messaggi per il carabiniere ucciso a Roma : "Mario eroe della patria". foto : Fiori e messaggi per il carabiniere ucciso a Roma: "Mario eroe della patria". FOTO Cartelli affissi da alcuni cittadini davanti alla stazione di Piazza Farnese, al centro di Roma, dove prestava servizio il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Sull'account twitter dell'Arma la lettera di una bambina: "Non sarai mai ...

India - meteorite precipita nelle campagne di Mahadeva : contadini sotto shock. Le foto della roccia spaziale [GALLERY] : Un gruppo di contadini Indiani dello Stato del Bihar (est) e’ sotto shock dopo aver visto cadere dal cielo una palla di fuoco, che ha scavato un buco di un metro e mezzo nella risaia dove lavoravano. Stupore e paura sono le reazioni dei testimoni dell’insolita scena, accaduta nel villaggio di Mahadeva, nel distretto di Madhubani. I residenti hanno riferito ai media Indiani di “un oggetto delle dimensioni di un pallone da calcio ...