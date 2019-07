La foto del sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma | legato e bendato

L'americano bendato in caserma foto choc - indagine dell'Arma : Nelle ultime ore sta girando vorticosamente sulle chat una Fotografia che ritrarrebbe uno dei due indagati nell'inchiesta sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, probabilmente Natale Hjorth, mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi Segui su affaritaliani.it

Museo Peugeot - L'avventura del Leone - dai macinapepe alle auto di oggi foto GALLERY : Tra le tante attrazioni che offre la Franca Contea, terra dorigine del Leone e meta d'interesse per gli appassionati del marchio e non solo, c'è anche il Museo de LAventure Peugeot, una collezione che raccoglie le auto più belle e significative della storia della Casa. Non solo auto. Si trova a Sochaux, nella città natale della Peugeot, a circa 50 minuti di auto da Basilea, ed è tra i migliori poli museali dedicati alle ...

Operazione della Guardia Costiera sulle spiagge nella notte : sequestrati ombrelloni e lettini abusivi [foto] : Nell’ambito dell’attività “Mare Sicuro 2019” la Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, ha pianificato e svolto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio una specifica attività di prevenzione e repressione di tutte le fattispecie illecite poste in essere in violazione delle norme recanti la tutela del demanio marittimo, dell’ambiente marino e costiero. In tale quadro l’Autorità Marittima ha eseguito molteplici interventi ...

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’inchiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...

Maltempo - elicottero dell’Aeronautica Militare salva velista francese alla deriva al largo di Roma. Un disperso a Terracina [foto] : Si è conclusa nella notte la missione di salvataggio di un velista di nazionalità francese che si trovava alla deriva, a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. L’elicottero HH139 dell’85 Centro Ricerca e Soccorso di Pratica di Mare, uno dei centri del 15 Stormo dislocati sul territorio nazionale e sempre a decollare per questo genere di emergenze, é ...

foto choc in caserma : bendato e ammanettato uno degli accusati dell'uccisione del carabiniere : endato e ammanettato subito dopo averlo portato nella caserma di via in Selci. Poi qualcuno scatta la Fotografia, che comincia a circolare. L’immagine scattata subito dopo il fermo di Christian Gabriel Natale Hjort, californiano di 18 anni accusato di complicità nell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, imbarazza l’Arma dei Carabinieri. Quando viene mostrata al comandante generale Giovanni Nistri, scrive ...

"Ubriachi" - il gip conferma gli arresti Sulle foto scatta l'indagine dell'Arma : Tiziana Paolocci Il Comando generale contro la diffusione delle immagini dei due Un'ultima carezza a Mario. Oggi alle 16 i colleghi del carabiniere ucciso a Roma potranno digli addio nella camera ardente in piazza Monti di Pietà. Ma all'interno dell'Arma c'è un altro elemento che ha scatenato la polemica. Nel mirino del Comando generale la diffusione e la conseguente pubblicazione delle foto dei fermati. Il Comando prende «le ...

Carabiniere ucciso a Roma - la foto-choc dell'americano in caserma : come lo hanno ridotto : La foto che vedete qui sopra è stata scattata venerdì 26 luglio, in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Nello scatto una delle due belve che hanno ucciso Mario Cerciello Rega, il Carabiniere morto a Roma. Nel dettaglio si tratta di Gabriel Christian Natale H

Carabiniere ucciso - inchiesta in Procura sulla foto rubata dell'interrogatorio bendato : Un?inchiesta interna e la volontà di fare chiarezza in tempi rapidi. Ad aprirla è stato lo stesso Comando generale dei carabinieri dopo aver saputo che, durante la giornata di...

Weekend di Maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [foto] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

Egan Bernal - “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani : vince il Tour de France ad appena 22 anni [foto] : Un campione col ciclismo nel destino: nato nello stesso giorno di Pantani e con Nibali come idolo, Egan Bernal celebra a Val Thorens la sua prima vittoria al Tour de France Manca ancora la passerella finale, quella di domani sugli Champs Elysèes, ma la festa del Tour de France è tutta nella penultima tappa dell’edizione 2019. Gli italiani esplodono di gioia per la vittoria di vincenzo Nibali a Val Thorens, ma gli applausi sono tutti ...

Ramy e Adam : gli eroi del bus dirottato sono cittadini italiani Le foto : Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi ha ufficializzato il conferimento della cittadinanza italiana ai due studenti delle scuole medie Vailati.

Nibali trionfa a Val Thorens - la pinna dello Squalo svetta sulle Alpi : è la sua 6ª tappa al Tour de France [foto] : Vinenzo Nibali mette il suo sigillo anche nel Tour de France 2019: splendida vittoria dello Squalo a Val Thorens Una penultima tappa spettacolare per i tifosi italiani di ciclismo oggi al Tour de France. Dopo il caos di ieri e l’interruzione per le avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabili gli ultimi 25 km della tappa, i corridori sono tornati in sella alle loro bici, in un tragitto nuovo, modificato dopo le problematiche ...