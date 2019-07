La foto del ragazzo bendato in caserma fa il giro del mondo

Carabiniere ucciso - individuati il pusher e l’intermediario. L’Arma : “La foto del bendato un fatto grave” : Il militare che ha coperto gli occhi all’interrogato «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il Ministro della paura, fomenta i sentimenti istintivi di rabbia e di odio»

Caso Cerciello Rega : inchiesta sulla foto dell'americano fotografato bendato : Dopo gli ultimi sviluppi sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere trentacinquenne a Roma, e i relativi commenti social di esponenti politici, un'altra bufera si è scatenata su Facebook in queste ore. Sta circolando in rete, infatti, un'immagine che ritrae Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due studenti americani colpevoli del reato, bendato e ammanettato con le mani dietro la schiena. La foto è stata scattata in caserma. Il ...

Carabiniere ucciso - arriva la reazione di Ilaria Cucchi alla foto del sospettato bendato : Non si placano le polemiche generate dalla diffusione della foto di Christian Gabriel Natale Hjorth. Si tratta di uno dei due giovani americani fermati per l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega. Lo scatto che ha creato scandalo lo ritrae ammanettato e bendato all’interno di un ufficio di una caserma. Il fotogramma è circolato prima su Whatsapp e poi immediatamente sui social, finendo su tutti i siti di informazione e sui ...

Ilary Blasi - la foto del lato B che lascia senza parole : rappresenta il concetto di perfezione : È la donna del momento, Ilary Blasi. Le foto al matrimonio della sorella Silvia, le voci sulla "fiction" con Francesco Totti (un nuovo format che sarebbe in cantiere), l'abbandono della conduzione del Grande Fratello Vip a caccia di nuove avventure dentro a Mediaset. E ora anche questa foto, monumen

Roma - politica litiga su foto dell’americano bendato. Salvini : ‘L’unica vittima è il carabiniere’. Pd : ‘Lega fomenta rabbia e odio’ : Indagini e polemiche politiche. Mentre a Roma continua l’attività degli inquirenti per ricostruire tutti i dettagli della vicenda che ha portato alla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, i partiti litigano sulla foto scattata in una caserma dei carabinieri in cui compare Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due cittadini americani fermato per l’omicidio. Il ragazzo è bendato, con le mani legate e capo chinato: ...

La foto dell'americano bendato diventa un caso. L'Arma condanna l'episodio - Salvini no : Il generale Giovanni Nistri: "Quanto è successo è molto grave, subito un'inchiesta interna per individuare i responsabili"...

Carabiniere ucciso - i vertici dell’Arma : “Fatto grave la foto del ragazzo bendato”. La Procura aprirà un’inchiesta : Il militare che ha messo ha coperto gli occhi all’interrogato «sarà immediatamente spostato a un reparto non operativo». Polemica politica: il ministro Salvini: «La vittima è il Carabiniere», Fiano (Pd): «Il Ministro della paura, fomenta i sentimenti istintivi di rabbia e di odio»

foto shock del ragazzo bendato in caserma - il carabiniere responsabile sarà trasferito : Il militare che ha messo la benda al giovane americano arrestato per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sarà immediatamente spostato ad un reparto non operativo. La procura di Roma apre un'inchiesta

Stromboli - è un’altra Domenica di paura : incendio fuori controllo innescato dai lapilli incandescenti del vulcano [foto] : E’ una Domenica di paura a Stromboli, stavolta non per l’eruzione del vulcano ma per il divampare di un incendio che è stato scatenato dai lapilli infuocati del vulcano e che insiste fuori controllo da Venerdì, in località Punta Lena. Le fiamme, inizialmente contenute, ieri si sono estese a tutto il costone (dall’alto in basso), nonostante i lanci d’acqua dei Canadair avvenuti durante le ore diurne. La zona e’ ...

La foto del sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma - legato e bendato : È stata scattata nelle prime fasi delle indagini e poi pubblicata dai giornali, sembra che l'autore sia già stato individuato

L'americano bendato in caserma foto choc - indagine dell'Arma : Nelle ultime ore sta girando vorticosamente sulle chat una Fotografia che ritrarrebbe uno dei due indagati nell'inchiesta sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, probabilmente Natale Hjorth, mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi Segui su affaritaliani.it

Museo Peugeot - L'avventura del Leone - dai macinapepe alle auto di oggi foto GALLERY : Tra le tante attrazioni che offre la Franca Contea, terra dorigine del Leone e meta d'interesse per gli appassionati del marchio e non solo, c'è anche il Museo de LAventure Peugeot, una collezione che raccoglie le auto più belle e significative della storia della Casa. Non solo auto. Si trova a Sochaux, nella città natale della Peugeot, a circa 50 minuti di auto da Basilea, ed è tra i migliori poli museali dedicati alle ...

Operazione della Guardia Costiera sulle spiagge nella notte : sequestrati ombrelloni e lettini abusivi [foto] : Nell’ambito dell’attività “Mare Sicuro 2019” la Direzione Marittima dell’Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, ha pianificato e svolto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio una specifica attività di prevenzione e repressione di tutte le fattispecie illecite poste in essere in violazione delle norme recanti la tutela del demanio marittimo, dell’ambiente marino e costiero. In tale quadro l’Autorità Marittima ha eseguito molteplici interventi ...

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’inchiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...