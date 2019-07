La fine del Tour de France è un pugno all' estate E il saluto è di Ewan e Bernal

Tina Rispoli - video trash : senza cintura - lancia la sigaretta dal finestrino dell'auto : «Restiamo profondamente interdetti dal comportamento di Tina Rispoli che, in un video postato sui social da suo marito, il cantante neomelodico Tony Colombo, lancia una sigaretta che è...

Caso Orlandi - il Vaticano : "Reperti ossei precedenti alla fine dell'Ottocento" : Secondo la santa sede le ossa raccolte e repertate nel cimitero teutonico non appartengono alla giovane scomparsa

Emanuela Orlandi - i resti rinvenuti nel Cimitero teutonico non risalgono a dopo la fine del 1800 : “Le ossa non risalgono a epoca successiva alla fine del 1800”. È questo il responso del professore Giovanni Arcudi, uno dei maggiori esperti di antropologia forense, professore di medicina legale all’Università Tor Vergata di Roma, sui resti rinvenuti nei due ossari presenti nel Cimitero teutonico in Vaticano. dopo due giorni di analisi morfologiche su migliaia di ossa, il perito nominato dalla Santa Sede ha escluso categoricamente che tra quei ...

?Maltempo - fine del grande caldo : bomba d'acqua nel Fiorentino - ?crollata parte del tetto del Duomo di Verona : La perturbazione numero 7 mette fine al grande caldo: oggi rischio di forti temporali, grandinate e locali nubifragi al Nord e in Toscana, domenica anche al Centro e in Campania. Domani il caldo si...

Riscaldamento globale - il ghiacciaio dell’Adamello si sta sciogliendo : potrebbe sparire entro fine secolo [VIDEO] : La temperatura della Terra continua ad aumentare per effetto del Riscaldamento globale e ormai in ogni angolo del pianeta ne risentiamo gli effetti. L’Artico brucia con centinaia di incendi dall’Alaska alla Siberia passando per Groenlandia e Scandinavia e l’Europa è sempre più spesso colpita da feroci ondate di caldo che fanno schizzare puntualmente le temperature verso nuovi valori record. Anche in Italia, purtroppo abbiamo la nostra prova del ...

Variante di Zogno : il cantiere partirà entro la fine dell’estate : Infrastrutture Lombarde, in qualità di stazione appaltante, ha aggiudicato i lavori per il completamento della Variante di Zogno. Trascorso il

Sci alpino : Marcel Hirscher si ritira? La sua decisione slitta a entro la fine dell’estate : Continuare o ritirarsi? Questo dilemma sta tormentando Marcel Hirscher da tempo e, quanto pare, non sarà di rapida e semplice soluzione. Il vincitore di tre medaglie olimpiche, 11 iridate (con 7 titoli), otto Coppe del Mondo consecutive, con 67 successi, sta riflettendo seriamente sul suo futuro. A quanto pare, il dominatore del Circo Bianco degli ultimi anni si prenderà ancora un po’ di tempo per finalizzare la sua decisione tanto attesa. ...

Corte suprema sblocca i fondi del Pentagono per il muro al confine con il Messico : L’amministrazione Trump potrà utilizzare 2,5 miliardi di dollari per innalzare la barriera per arginare l’ingresso di clandestini nel territorio degli Stati Uniti

Standard & Poor’s : l’Italia rischia la fine della Grecia : Dall’agenzia di ratinr allarme sui conti pubblici: la crescita è troppo bassa, attenti alla crisi di fiducia

L'oroscopo del fine settimana - 27 e 28 luglio : passionale il Cancro - Toro in recupero : Questo secondo mese estivo sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le ultime giornate di luglio? Sarà un week end romantico e passionale per il segno dei Gemelli e del Cancro, che nelle prossime ore metteranno l'amore al primo posto e si lasceranno andare alle emozioni, facendo in alcuni casi incontri veramente interessanti, anche per il futuro. Dopo una settimana sottotono, inizia un momento di ...

Angela Nasti e Alessio Campoli parlano a Witty TV della fine della loro storia : Non solo Manuel e Giulia, ma anche Angela Nasti e Alessio Campoli sono stati invitati dall’autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia a dire la propria verità circa la loro rottura una volta usciti dal programma. Le prime parole della Nasti non sono delle più morbide: “In realtà non è successo nulla di particolare, usciti dal programma non ci siamo trovati, io non mi sento manco di dire è finita, perché per me non è proprio iniziata ...

Previsioni Meteo Veneto : fine dell’ondata di caldo e maltempo in arrivo : La seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere – spiega Arpav – per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato ...

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (3) : (AdnKronos) - Le previsioni. Già da oggi nel corso del pomeriggio il tempo sulla regione tenderà a divenire variabile, con annuvolamenti sparsi soprattutto a ridosso dei rilievi, associati a dei rovesci e temporali che localmente potranno interessare anche alcune zone di pianura. Farà ancora piuttos

Maltempo : Arpav - in Veneto fine dell'ondata di caldo - in arrivo temporali anche intensi (2) : (AdnKronos) - Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (Tv), 37.9°C a Castelnovo Bariano (Ro), a 37.8°C a Montagnana (Pd), 37.7°C Trecenta (Ro), 37.4°C a Cittadella (Pd) e a Salizzole (Vr) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (Ve) e 34.8 a Rosolina (Ro). Tali valo