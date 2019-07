La Figc ignorò la denuncia dell’agente Uefa Fiorini per gli sms illegali dello

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Sul Fatto Quotidiano Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani racconta i motivi della rottura tra Beppe Marotta, oggi ad dell’Inter, e Fabio Paratici, Chied Football Officer della Juve, rimandando l’inizio degli screzi tra i due al 2012, quando erano entrambi alla Juventus. Tutto inizia il 23 ottobre di quell’anno. Precisamente la sera della sfida di Champions Nordsjelland-Juventus (finita poi con un pareggio). Antonio Conte è squalificato per 4 mesi per calcioscommesse e siede in tribuna. Accanto a lui Paratici, all’epoca braccio destro di Marotta alla Juve. Conte dà ordini al vice Alessio. Detta le sue indicazioni a Paratici che le gira al vice allenatore tramite sms. Nel secondo tempo, quando la Juve è sotto di un gol, Conte ordina tre cambi che, però per sbaglio, arrivano via sms non solo sul telefonino di Alessio, ma anche su quello di Gianluca, ...

