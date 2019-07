La festa del Santissimo Salvatore a Chiaramonte Gulfi

La festa del Sacro Cuore a Pozzo Cassero a Modica : Domani, domenica 28 luglio, nella parrocchia rurale di Pozzo Cassero, a Modica, sarà celebrata la festa esterna del “Sacratissimo Cuore di Gesù”

Olimpiadi Tokyo 2020 - l’Italia qualifica le prime squadre : Settebello e softball in festa. Ora tocca al volley : la situazione delle Nazionali : L’Italia ha qualificato le sue prime squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la settimana che si sta concludendo è stata estremamente prolifica e ricca di soddisfazioni dopo tante delusioni maturate negli ultimi mesi. Il Settebello si è laureato Campione del Mondo surclassando la Spagna per 10-5 nella Finale andata in scena a Gwanju, le ragazze del softball hanno demolito la Gran Bretagna nel match decisivo del torneo preolimpico di Utrecht ...

Corteo ‘No Tav’ - manifestanti entrano nel cantiere della Torino-Lione di Chiomonte : (Agenzia Vista) Chiomonte, 27 luglio 2019Corteo 'No Tav', manifestanti entrano nel cantiereNo Tav hanno oltrepassato una cancellata che sbarrava la strada verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Le immagini riprese dagli agenti di Polizia schierati. _Courtesy Polizia di StatoFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Corteo No Tav ...

Corteo in Val di Susa : “I popoli in rivolta - No Tav fino alla vittoria”. Manifestanti a ridosso del cantiere. : Nonostante il maltempo, centinaia di attivisti, tra valsusini e centri sociali, sono riusciti a violare la zona rossa e sono ormai a ridosso della rete del cantiere. La polizia risponde con lacrimogeni

In Val di Susa la polizia ha lanciato lacrimogeni contro alcuni manifestanti No-TAV che stavano cercando di raggiungere il cantiere della Torino-Lione : Sabato pomeriggio si è tenuta una manifestazione No-TAV nei pressi di Gaglione, cittadina della Val di Susa, in provincia di Torino. Durante la protesta, alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo principale e hanno tentato di superare la cancellata installata

No Tav - alcuni manifestanti cercano di aprire il cancello del cantiere : Un gruppo di No Tav sta tentando di aprire, servendosi di un flessibile, la pesante cancellata posta dalle forze dell’ordine a sbarramento del sentiero che dall’abitato di Giaglione conduce al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. I dimostranti sono incappucciati. Ogni tanto vengono lanciati sassi oltre la barriera.Gli organizzatori: “Abbiamo riempito la valle”. “Abbiamo riempito la valle ci sono migliaia di ...

Settebello campione del mondo! Esplode la festa azzurra : via le scarpe - tutto lo staff si lancia in acqua [VIDEO] : Il Settebello vince la finale dei Mondiali di Pallanuoto 2019: l’Italia batte 5-10 la Spagna e si laurea campione del mondo. Lo staff azzurro si lancia in acqua per festeggiare Per la quarta volta nella sua storia, l’Italia è campione del mondo di pallanuoto. Il Settebello ha dominato la finale giocata contro la Spagna, portandosi a casa la medaglia d’oro con il punteggio di 5-10. Al termine della partita è scoppiata la ...

Pallanuoto - Italia campione del mondo : Spagna battuta 10-5. festa azzurra in piscina : Trionfo azzurro, a 25 anni dall'impresa ai Giochi di Barcellona '92. L'Italia è devastante contro la Spagna nella finale di Pallanuoto ai mondiali di Gwangju. E...

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili...

Maltempo - manifestanti No-Tav restano bloccati nel campeggio per una piena : salvati dai Vigili del Fuoco : Cinque giovani frequentatori del campeggio No Tav di Venaus sono stati soccorsi ieri pomeriggio dai Vigili Vigili del Fuoco nel torrente Cenischia. I ragazzi erano rimasti intrappolati su un’isoletta dopo essere stati sorpresi da un’improvvisa ondata di piena. Per recuperarli e’ stato fatto intervenire un elicottero. Maltempo, violenti temporali al Nord: bomba d’acqua a Torino, alberi precipitano sulle auto. Strage di pecore in ...

Tragedia a Gwangju : crolla parte di una discoteca durante la festa della squadra di pallanuoto USA - due morti e numerosi feriti : I festeggiamenti per il terzo titolo mondiale consecutivo della Nazionale USA di pallanuoto femminile sono finiti in Tragedia. Due morti e una decina di feriti: questo è il bilancio (al momento solo parziale) del crollo di un balcone all’interno della discoteca “Coyote Ugly” di Gwangju che stava ospitando numerosi atleti che avevano partecipato ai Mondiali di nuoto in corso di svolgimento nella località sud-coreana. Tutto è ...

