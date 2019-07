La Camminata per Sant’Anna a Centobuchi tra podismo e conoscenza dei luoghi della fede

Camminata - quanti passi al giorno sono necessari per fare effetto : Diecimila passi al giorno. Una misura diventata un riferimento universale per chi cerca di mantenersi in forma e prendersi cura di se stesso. Ma è proprio questo il numero giusto di passi da fare per stare bene? In realtà, pare che questa misura che tutti pensiamo sia una sorta di elisir di lunga vita, non abbia specifiche basi scientifiche. Insomma, diecimila non sarebbe il numero magico per assicurarci il giusto movimento quotidiano, e il ...

Boxe - Roberto Cammarelle nella Walk of Fame dello sport italiano! Per sempre sulla Camminata del Foro Italico : Prestigioso riconoscimento per Roberto Cammarelle, il Campione Olimpico di Pechino 2008 e due volte Campione del Mondo di Boxe (2007-2009) è stato inserito nella Walf of Fame dello sport Italiano. Il 39enne supermassimo lombardo, che nel proprio palmares vanta anche l’argento olimpico a Londra 2012 (il verdetto della finale con Anthony Joshua lasciò diverse perplessità) e il bronzo ad Atene 2004, ha lasciato l’attività ...

Camminata veloce - quanto bere per non essere disidratati : Con la Camminata veloce, attività perfetta per chi ha problemi di schiena e non può dedicarsi al running, è possibile bruciare calorie (mediamente 100 ogni 3 km in piano) e ottimizzare in maniera rapida l’efficienza del sistema cardiovascolare. Se si punta a ottenere risultati e a non danneggiare il fisico, è molto importante fare attenzione all’idratazione. bere durante le camminate veloci è particolarmente rilevante se si fa ...