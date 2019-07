La bava di lumache che fa correre il business della pelle

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Sara Mauri Il siero prodotto da questi piccoli molluschi è ricercatissimo dall'industriacosmesi Si dice che gli antichi ne conoscessero i benefici. Leniva le irritazioni e infiammazioni. Ma la riscoperta di questo sierogiovinezza si può far risalire agli anni '80, in Cile, quando ci si è accorti che coloro che allevavanoper scopi alimentari avevano ladelle mani liscia e giovane. Ormai conosciamo bene le creme prodotte con ladi lumaca: dai mercatini alle erboristerie, in Italia alleviamoe i prodotti di bellezza con questo ingrediente si trovano pressoché ovunque. Ma più alta è la concentrazione e più naturale è il processo di estrazione, più le creme sono preziose. Ora, un'altra riscoperta è quella del mercato asiatico. La Thailandia, con oltre 80 allevamenti dinella sola provincia di Nakhon Nayok, due ore a ...

