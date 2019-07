Juventus | Cancelo verso il Manchester City | scelto il sostituto

Calciomercato Juventus - da Cancelo a Dybala : ecco chi può partire : Calciomercato Juventus – La Juventus prova a mettere il turbo per quanto riguarda le cessioni. Paratici è appena tornato in Italia dalla ‘missione’ in Inghilterra. Per la Premier League, il ds ha sulla lista d’uscita i vari Perin (Aston Villa), Kean (Everton), Khedira (Wolverhampton) e ovviamente Joao Cancelo per il quale è ancora viva la trattativa – da 50-60 milioni di euro – col Manchester City. ...

Juventus - cessione Cancelo : arriva la conferma dalla Continassa! : cessione Cancelo- La Juventus sarebbe pronta a gettare le basi in vista dell’imminente mercato in uscita. Non solo Khedira e Matuidi, i bianconeri starebbero pensando concretamente all’addio di Cancelo, valutato circa 60 milioni di euro. La conferma sarebbe arrivata in maniera indiretta dalla Continassa, durante le fasi d’allenamento di bianconeri. Cancelo è apparso piuttosto distaccato, […] More

La Juventus perde col Tottenham - fra le note positive di Sarri ci sono Higuain e Cancelo : La Juventus perde per 3-2 contro il Tottenham a Singapore nella prima partita dell'International Champions Cup. La squadra bianconera è apparsa compassata sul piano fisico e tattico e lontana dai precetti di Maurizio Sarri. Le note positive però non sono mancate. Nelle file della Juventus a brillare sono stati soprattutto due giocatori in particolare: Higuain e Cancelo. Il "Pipita" è apparso rinato, forse grazie alla fiducia inattaccabile del ...

Cessioni Juventus - da Cancelo a Dybala : ecco chi partirà : Cessioni Juventus – Mercato bianconeri che prende una svolta, dopo le tante entrate, Paratici sta pensando agli esuberi da piazzare (Higuain su tutti). La dirigenza della Juventus, dopo aver completato l’affare de Ligt e in attesa di altri grandi colpi come Icardi o Pogba, è concentrata anche sul fronte delle uscite con alcuni giocatori pronti a lasciare Torino […] More

Juventus - bufera su Cancelo! L’intensità nel riscaldamento è ‘imbarazzante’ : i tifosi furiosi sui social [VIDEO] : L’account Twitter della Juventus posta un video del riscaldamento odierno nel quale Cancelo appare un po’ svogliato: i tifosi lo prendono di mira La preparazione estiva procede a gonfie vele in casa Juventus con Maurizio Sarri intento ad inculcare le proprie idee di gioco ai nuovi giocatori. Non solo tattica però, anche la preparazione fisica avrà grande importanza per sostenere le fatiche di una stagione che impone alla ...

Formazione Juventus 2019-2020 - incognita terzino destro : Cancelo potrebbe partire : La Formazione della Juventus 2019-2020 sta prendendo sempre più forma. Del resto la società è quella che si è mossa meglio e con largo anticipo tra le big. Si è già portata a casa due grandi centrocampisti come Rabiot e Ramsey, riuscendo a fargli vestire la casacca bianconera ingaggiandoli a parametro zero. Ma non solo, visto che dopo gli approdi di Luca Pellegrini e Gigi Buffon (per il portiere si tratta di un gradito ritorno) la Juventus è ...

Juventus - Cancelo in tournée ma resta sul mercato : United e City interessate al terzino : La telenovela Joao Cancelo per il calciomercato della Juventus continua. Il lusitano dovrebbe essere ceduto sia per ragioni tattiche che per rimpolpare il bilancio, nonostante questo Sarri ha deciso di portarlo sul volo per la tournée asiatica dove i bianconeri affronteranno domenica 21 luglio il Tottenham e poi il 24 l’Inter. L’esterno difensivo fa parte della spedizione anche perché i tanti corteggiatori per ora non riescono a trovare l’intesa ...

Juventus : Cancelo verso l'addio - prende quota la trattativa per il ritorno di Dani Alves : Sono ore molto calde per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha infatti messo a segno uno dei colpi più onerosi della sua storia, riuscendo ad ingaggiare De Ligt, fortissimo difensore centrale di soli diciannove anni proveniente dall'Ajax, squadra dove è cresciuto e con la quale l'anno scorso ha sfiorato la finale di Champions League (oltre a vincere lo scudetto olandese). Si tratta di un acquisto molto ...

Calciomercato Juventus : si raffredda la pista City per Cancelo - Trippier verso la Spagna : Il Calciomercato della Juventus continua a girare intorno anche al ruolo del terzino destro. Joao Cancelo sarebbe in uscita perché poco adatto al gioco di Sarri, il nuovo tecnico vorrebbe infatti un laterale più difensivo. Il problema è che la richiesta di 60 milioni dei bianconeri sembra bloccare ogni trattativa nonostante il ragazzo avrebbe già un sorta di accordo con il Manchester City. Nel frattempo la più valida alternativa al portoghese, ...

Juventus : de Ligt vicinissimo - piace Icardi - in uscita ci sarebbero Mandzukic e Cancelo : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo, vari nomi sono presenti sulla lista di Fabio Paratici che sta monitorando diversi profili interessanti. Il difensore olandese dell'Ajax De Ligt è vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore juventino: l'intesa sarebbe stata trovata con il club di Amsterdam e la società bianconera dovrà versare nelle casse olandesi una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, bonus compresi. De ...

Juventus - possibili cessioni in ottica lista Champions : tra queste Perin e Cancelo : Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per ...

Juventus - Cancelo al Barcellona : ora si può davvero - arriva la maxi offerta : Cancelo Barcellona- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus starebbe riflettendo attentamente sul possibile addio di Cancelo. Il Barcellona sarebbe pronto a puntare con forte decisione sul giocatore, mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di euro. Paratici e Nedved ragioneranno sul da farsi, ma è chiaro […] L'articolo Juventus, Cancelo al ...

Juventus - cessione Cancelo : follia Barcellona - offerta monstre! : cessione Cancelo- La Juventus sarebbe pronta a valutare attentamente la possibile cessione di Cancelo, il quale potrebbe lasciare i bianconeri di fronte ad un’offerta cash da circa 55-60 milioni di euro. Occhi puntati sul Manchester City: il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta da oltre 50 milioni di euro per […] More

Calciomercato Juventus - Cancelo verso il Barcellona : i bianconeri chiedono 60 milioni : Il Barcellona sorpassa il Manchester City e il Bayern Monaco nella corsa a Joao Cancelo, che la Juventus è disposta a cedere per 55-60 milioni.“powered by Goal”L’ultima positiva stagione non è bastata a Joao Cancelo per convincere lo staff della Juventus, che ha deciso di mettere sul mercato l’esterno portoghese. La destinazione più probabile sembra essere a oggi il Barcellona, piombato con forza nella corsa a tre.Secondo quanto ...