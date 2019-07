Ivrea | travolta da un tir sulla corsia d' emergenza | lei muore | grave la figlia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Claudio Carollo Si sarebbe fermataTorino-Aosta per far fare la pipì al figlio: il piccolo si è salvato mentre la madre è morta sul colpo.l'altrapiccola con lei in macchina Si era fermatad'probabilmente per far fare la pipì al figlio. Un tir l'haed è morta nell'impatto. Lucia Honorata Shulla Reyes, 33 anni, torinese di origine peruviana è rimasta uccisa in un incidente sull'autostrada nei pressi di. Uno dei due figli in macchina con lei, la bimba di un anno, è stata trasportata in gravi condizioni con l'elicottero al Parini di Aosta e nella notte è stata trasferita all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il fratellino si è salvato proprio perché era sul ciglio della carreggiata per fare pipì e avrebbe riportato soltanto qualche contusione. È stato comunque portato in ospedale per accertamenti e, ...

