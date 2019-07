Italia terra di centenari | il demografo | «Bisogna imparare a vivere al meglio ogni età»

Giro d’Italia 2020 - micidiale arrivo in cima al Fraiteve : 8 km di sterrato a 2700 metri! Le anticipazioni e il possibile percorso : Continuano ad arrivare indiscrezioni sul percorso del Giro d’Italia 2020, mancano dieci mesi alla Corsa Rosa ma, come da tradizione, durante l’estate emergono dettagli sul tracciato di uno degli eventi sportivi più amati dagli italiani. Un paio di giorni fa era emersa la possibilità di una cronometro individuale nelle zone del Prosecco, è di oggi invece l’anticipazione riguardo a un tappone di montagna: è ormai certo che un ...

Ong - Msf e e Sos Méditerranée tornano in mare : "Immigrati mai in Libia" - altra sfida all'Italia : Médecins sans frontières e Sos Méditerranée ricominciano dai migranti. Le due ong infatti riprendono le operazioni di soccorso nelle acque internazionali, al largo della Libia. A nulla sono servite le pressioni politiche e le traversie giudiziarie che le hanno viste protagoniste. "A Msf - riferisce

Fiorentina-Benfica - sfida in terra USA : diretta su SportItalia : come vedere Fiorentina-Benfica in HD Sportitalia. Si sta per concludere la tornèe americana della Fiorentina, chiamata a prendere parte alla International Champions Cup dopo il forfait della Roma: i viola hanno approfittato della loro presenza negli States anche per prendere maggiormente contatto con il nuovo patron del club, Rocco Commisso. L’ultimo impegno della squadra toscana […] L'articolo Fiorentina-Benfica, sfida in terra USA: ...

Derby d’Italia in terra asiatica : Juve-Inter su SportItalia : Il Derby d’Italia, come viene per tradizione chiamata la sfida tra Juventus e Inter, non può essere mai considerata una partita come tutte le altre, nemmeno se si tratta di un’amichevole. Entrambe le squadre, che in questa prima fase di calciomercato hanno già una nuova fisionomia rispetto alla passata stagione, non vorrann quindi uscire dal […] L'articolo Derby d’Italia in terra asiatica: Juve-Inter su Sportitalia è ...

L'isola di "Mediterraneo" esiste davvero : Lipsi - dove gli Italiani vanno per restare a vivere : Se doveste scrivere una cartolina da questo posto sperduto in mezzo al mare, probabilmente vi verrebbe in mente un fotogramma. Quel “Dedicato a tutti quelli che stanno scappando”, ultimo frame di Mediterraneo, film che ha fatto ridere e riflettere una generazione intera. E continua a farlo.Intanto qualcuno la sua isola l’ha trovata ed è fuggito veramente. Non a Kastelorizo, che sarebbe il vero set del film. Lì, ...

"Mai stati sulla Luna. Le foto della Nasa sono un fake". Parla il re dei terrapiattisti Italiani : “Non c’è nessuna prova che siamo andati sulla Luna. Le prove le ha fornite la Nasa e non c’è nessuna ‘parte terza’ che abbia verificato il materiale fornito dall’Agenzia spaziale americana. Dal punto di vista tecnico sono innumerevoli i problemi che un’impresa del genere comporterebbe oggi, figuriamoci negli anni ’60. E mi riferisco soprattutto all’affidabilità dei ...

Caldo record a giugno - in Italia come in Groenlandia : nel luogo più a Nord della Terra toccati i 21 gradi : Dopo quello del 2003, il giugno di quest’anno è stato in assoluto il secondo più Caldo. Almeno dal 1800, ovvero da quando si sono iniziati a registrare i dati sulle temperature. Secondo l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Isac-Cnr), il mese scorso la temperatura è stata superiore di 3,30 gradi centigradi rispetto alla media. Era da 16 anni che non si registrava un giugno così ...

Il primo e unico festival open air d'Italia si terrà ad agosto nel Trapanese : Il Gibellina PhotoRoad, il primo e unico festival di fotografia “open air” e site-specific d’Italia, porterà Gibellina i grandi maestri della fotografia, accanto a giovani emergenti del panorama internazionaleIl festival, che avrà luogo dal 26 luglio al 31 agosto, vedrà esposti i lavori di oltre 30 artisti, europei e non. Tra gli ospiti ci saranno maestri della fotografia come Joan Fontcuberta, ...

La Digos ha sequestrato armi da guerra e un missile terra-aria durante un’operazione contro militanti di estrema destra nel nord Italia : durante un’operazione contro alcuni militanti di estrema destra in varie città del nord Italia, la Digos ha sequestrato armi da guerra tra cui fucili d’assalto automatici di ultima generazione e un missile terra-aria usato dalle forze armate del Qatar. L’operazione

Pernat (re della Moto Gp) tra rutti a Mitterrand - Valentino e Sic : «Che ipocrisia l’Italia senza i troiodromi» : Da George Harrison a Dino Zoff Su Libero bombastica intervista di Tommaso Lorenzini a Giorgio Pernat, genovese, mitico manager della Moto Gp, scopritore di Valentino Rossi, possiamo definirlo il Bernie Ecclestone delle due ruote o comunque uno che gli si avvicina moltissimo. Un’intervista come se ne leggono pochissime in Italia, lontana anni luce dall’omologazione, dall’ipocrisia, È vita vera. E come tale è merda e sangue e ...

Presentato oggi in Italia il telescopio Flyeye - il cacciatore di asteroidi che farà da guardiano alla Terra : E’ stato finalmente svelato il prototipo del nuovo telescopio europeo Flyeye, che grazie alla sua struttura modulare a occhio di mosca osserverà il cielo ogni notte in modo automatico per individuare gli asteroidi più piccoli e imprevedibili a rischio di impatto imminente con la Terra. A presentarlo, l’Agenzia spaziale europea (Esa) insieme a quella Italiana (Asi) presso gli stabilimenti di OHB Italia di Turate, vicino Como. Lo ...

Mediterraneo da remare 2019 #PlasticFree : tappa in Sicilia e sulle coste Italiane : Dopo Napoli e Amalfi, nel cuore della splendida Costiera, proseguendo per Sperlonga e Marina di Fondi, in provincia di Latina, la campagna nazionale “Mediterraneo da remare” #PlasticFree, giunta quest’anno alla 9ª edizione, farà tappa in Sicilia, sabato 13 luglio 2019, ai Giardini di Naxos, in provincia di Messina, con appuntamento al Lido di Naxos (Lungomare Schisò) promosso dalla Fondazione UniVerde e dall’Associazione culturale ...