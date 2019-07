Individuato il pusher Domani i funerali a Somma Vesuviana

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Angelo Scarano Gli inquirenti lavorano senza sosta per portare alla luce tutti i tasselli mancanti della notte tra giovedì e venerdì in cui si è consumata la tragedia Mentre piazza Monte di Pietà, dov'è stata allestita la camera ardente, si riempie nonostante la pioggia di quanti - dai semplici cittadini al presidente del Consiglio Giuseppe Conte - sono venuti a rendere omaggio al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, gli inquirenti lavorano senza sosta per portare alla luce tutti i tasselli mancanti della notte tra giovedì e venerdì in cui si è consumata la tragedia. Intanto è statodai carabinieri ilche quella sera ha venduto dell'aspirina, al posto della cocaina, ai due americani che sono accusati di omicidio e tentata estorsione. L'uomo, italiano, sarà denunciato nelle prossime ore per reati inerenti alla droga. Rischia la denuncia anche Sergio, l'uomo ...

SkyTG24 : ?? Novità sul caso del #CarabiniereUcciso a #Roma ?? È stato individuato il pusher che ha venduto ai due americani l'… - Corriere : L’autopsia sul carabiniere: ucciso con 11 coltellate. Individuato anche il pusher: sarà denunciato - TgLa7 : #Carabiniereucciso E' stato individuato dai carabinieri il #pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai… -