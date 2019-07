Incidente stradale nel Foggiano | morti padre e figlioletta di 7 mesi

Incidente stradale a Marina di Modica : fuoristrada capovolto : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica-Sampieri, nei pressi di Marina di Modica. Intorno alle 2.30 un fuoristrada si è capovolto

Incidente stradale A TORINO/ Morto 50enne - schianto in pieno centro : due feriti : INCIDENTE STRADALE a TORINO: Fabio Salerno, 50 anni, è Morto sul colpo. Lo scontro nella notte all'incrocio tra corso Re Umberto e corso Rosselli

Incidente stradale sulla Sp 77 tra Cerignola e Manfredonia : un morto e quattro feriti : Un drammatico Incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 77 tra Cerignola e Manfredonia. Nello scontro sono rimasti coinvolti due

Incidente stradale di Alcamo - morto anche il secondo bambino : E' spirato all'Ospedale Villa Sofia di Palermo anche il secondo bambino coinvolto nell'Incidente di Alcamo del 12 luglio scorso.

Miriam Volgger e Irina Senn morte in un Incidente stradale in Val Ridanna : Due giovani vite spezzate. Miriam Volgger e Irina Senn di 17 e di 19 anni, sono morte in un incidente

Una Vita - spoiler : Ramon - Trini e Antonito coinvolti in un Incidente stradale : Le vicende della famosa serie televisiva iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra sono sempre più avvincenti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia tra qualche settimana svelano che la famiglia Palacios esclusa Maria Luisa, verrà coinvolta in un grave incidente in automobile. Fortunatamente Ramon e la moglie Trini Crespo saranno fuori pericolo, mentre ad avere delle conseguenze sarà Antonito (Alvaro Quintana). ...

Poliziotto muore in un tragico Incidente stradale : Cristian, 44 anni, era in servizio alla Digos di Milano. Il cordoglio dei colleghi: "Che la terra ti sia lieve"

Incidente stradale a Montaletto : morto un centauro di 17 anni : Tragedia della strada a Cervia in provincia di Ravenna. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un

Drammatico Incidente stradale sulla A4. Una bimba è in coma : Valentina Dardari Dopo essere stata intubata sul luogo dell’impatto, la bambina è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Altri due bambini sono rimasti feriti in modo non grave Un Drammatico incidente è avvenuto ieri sera sull’autostrada A4, la Milano-Torino. Coinvolte nell’impatto tre autovetture. Una bambina è stata intubata sul posto dai soccorritori e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di ...

Ha un Incidente stradale e il suo cuore smette di battere : salvato dal massaggio cardiaco : Ha avuto un incidente stradale mentre guidava una moto. Il suo cuore, dopo l’impatto, ha smesso di battere prima che arrivassero i soccorsi. Il personale del 118 giunto sul posto gli ha praticato il massaggio cardiaco e il cuore del ventenne è ripartito. Un intervento di soccorso nella zona di Laterina (Arezzo), non semplice ma riuscito alla perfezione. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 il cuore del giovane era in arresto cardiaco, ...

Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nelle Filippine dopo un Incidente stradale : Almeno 9 studenti sono morti e altri 16 sono rimasti feriti nella provincia di Cebu, Filippine, dopo che il pulmino su cui viaggiavano ha avuto un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’autista, che è tra i feriti, ha perso

Calabria : auto si ribalta in un Incidente stradale - una ragazza ferita : Una brutta notizia giunge in queste ore dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Infatti quest'oggi si è registrato un incidente stradale a Lamezia Terme, ed esattamente in via dei Mille, zona densamente abitata. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, pertanto ovviamente la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute in loco: le cause di quanto accaduto sono in corso di ...

Incidente stradale a Vittoria - scontro auto moto : un ferito : Un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto stamattina a Vittoria. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto.

Incidente mortale a Cava D'Aliga - 34enne arrestato per omicidio stradale : I carabinieri di Scicli sono intervenuti la notte scorsa intorno all’1 per un Incidente stradale mortale, nel quale ha perso la vita Aprile Martina