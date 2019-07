In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio | Il Partito degli Affari è deluso

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Il caso “Li abbiamo eletti e fanno Ponzio Pilato”. I No Tav contro M5S Il corteo – Niente scontri, nonostante gli allarmi. Ma la valle non perdona gli ex compagni di battaglia di Andrea Giambartolomei Il ministro dell’Esterno di Marco Travaglio Segnatevi questa frase. È del 4 febbraio 2015, da un’intervista a Panorama: “Pazzesco. Un ministro dell’Interno che twitta su indagini in corso non merita neppure un commento. Ilin sé la dice tutta sul quel personaggio lì”. Quel personaggio lì era Angelino Alfano, che aveva appena annunciato tutto giulivo via Twitter l’arresto di Massimo … L’addio L’Anac è già archiviata: così il Carroccio vuole svuotarla Anticorruzione – L’idea: limitarla ai grandi appalti di Stefano Feltri Il delitto a Roma L’omicida si rifiuta di parlare e la strana telefonata al 112 Trovata l’arma che ha ucciso il vicebrigadiere Rega. ...

Capezzone : Oggi su ?@LaVeritaWeb? Scenari: ecco le quattro mine che possono esplodere sul cammino del governo. In edicola ?? - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Luglio: La procura “Falso che non possa più collaborare” - fattoquotidiano : Il momento è ora. Se il Movimento 5 Stelle vuole sperare di avere un qualsiasi futuro, deve uscire dal governo sul… -