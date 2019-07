“In Albania ho trovato lavoro e sono indipendente Uno stipendio dignitoso in Italia è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) “La realtà al Sudè deprimente. Appena laureata non vedevo l’ora di buttarmi nel mondo del, avevo entusiasmo e voglia di fare ma anche paura. Perché oltre a dare ripetizioni o fare lavori occasionali – dalla promoter ai campi estivi – non avevo mai avuto modo di trovare qualcosa di definitivo”. Così, Ida Nastasi, 30 anni, cresciuta in provincia di Caserta ma originaria di Torre del Greco, nel 2017 ha scelto di raggiungere il fidanzato emigrato perin. E lì è restata. “Il primo a scontrarsi con la depressione lavorativa del Sudè stato proprio lui. A Tirana, oggi, si sta bene”, sorride. La prima volta che è partita per raggiungerlo, Ida era emozionata. “Stavo per rivedere il mio fidanzato dopo mesi”, ricorda. Doveva essere di una vacanza estiva, prima di tornare a casa a settembre “più carica di prima”. E invece Ida è rientrata solo ...

