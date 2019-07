Il turismo è una scienza ma il Belpaese è indietro

Vivere sulla Luna 50 anni dopo lo sbarco : ecco quando inizierà il turismo sul satellite : Il turismo spaziale e le colonie Lunari sono tra i progetti più ambiziosi inseguiti sia dalle agenzie governative che dalle compagnie aerospaziali private, come SpaceX di Elon Musk e Virgin Galactic di Richard Brenson. ecco quando voleranno i primi turisti nell'orbita Lunare e dove probabilmente verranno costruite le prime colonie.Continua a leggere

Perché la Croazia ha chiuso i porti a una nave da turismo italiana : Sta destando molta curiosità la decisione della Croazia di negare l'attracco della nave Giuseppe Franza, che nei prossimi due mesi dovrebbe fare la spola per i turisti della tratta Rijeka – Prorozina. La ragione è che l'armatore Caronte & Tourist non ha presentato alle autorità croate tutti i documenti necessari per svolgere il servizio.

La Croazia chiude i porti a una nave da turismo italiana :

Secondo Kazunori Yamauchi il prossimo Gran turismo sarà "una forma completa di Gran turismo" : Il prossimo Gran Turismo è in sviluppo. Non è stato ancora annunciato, ma il CEO di Polyphony Digital ha ora offerto alcuni commenti sul futuro titolo, riporta Gamespot. Kazunori Yamauchi ha dichiarato a GT Planet che viaggiare per il mondo e vedere i vari eventi del World Tour gli ha dato un'idea di cosa dovrebbe inserire nel prossimo Gran Turismo."Fare tutti questi World Tour, mi ha dato l'opportunità di sentire la storia di Gran Turismo", ha ...