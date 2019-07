Il Tour è di Bernal,ultima tappa a Ewan

Fa festa la Colombia per il trionfo in giallo di Egan,ma fa festa anche l'Australia con il tris di Calebsugli Champs-Elysées. Nella 21.ma e(da Rambouillet a Parigi, 128km) sprint vincente del tasmaniano che mette in fila Groenewegen (Ola) e Niccolò Bonifazio, ottimo terzo. In gruppo c'è aria di festa, si arriva a Parigi con un'andatura 'cicloturistica',poi nel circuito finale la corsa si anima: ci provano in 4 (Fraile, Politt, Tratnik e Scully), ma vengono ripresi ai -14km ed è volatona finale.(Di domenica 28 luglio 2019)