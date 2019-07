Il Segreto | spoiler nuove puntate | il grave errore di Mauricio

Fonte : lanostratv

(Di domenica 28 luglio 2019) Anticipazioni Il, 29 luglio-2 agosto: l’accordo die Faustino Ilnon smette mai di stupire. Le anticipazioni de Ildal 29 luglio al 2 agosto svelano che Fe potrebbe uscire tragicamente di scena. Antolina continua a insultare Alvaro, reo di aver intrattenuto Elsa a Puente Viejo. Isaac le chiede di non intromettersi. Julieta, dopo la violenza subita, non riesce più a fare progetti per il futuro. Faustino si mette alla ricerca di Fe, le sue intenzioni sono tutt’altro che buone. Fe chiede a Saul di ospitarla. Francisca e Fernando non sopportano che Maria, Roberto e i bambini si comportino come una famiglia. Elsa è più felice da quando c’è Alvaro nella sua vita. Adela e Irene sono molto preoccupate per Julieta. Nelle prossimede Il, Roberto ammette di essere innamorato di Maria. Faustino chiede notizie di Fe anche a ...

