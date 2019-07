Il Reddito di cittadinanza vola nelle regioni del lavoro nero

Reddito di cittadinanza - prende più di duemila euro in tre mesi : ora dovrà restituire tutto : Lavorava in un autolavaggio ma si intascava i soldi del sussidio: padre e figlio denunciati a Palermo

Reddito e pensioni di cittadinanza : il 68% dei nuclei riceve meno di 600 euro : Dall'Inps arrivano nuovi dati in merito al Reddito di cittadinanza, ed in particolare al valore medio dell'assegno erogato. Nei primi tre mesi di funzionamento, le statistiche parlano infatti di circa 526,00 euro per nucleo familiare. Ancora più basso è il valore medio corrispondente alla pensione di cittadinanza, che risulta corrisposta in circa 207 euro per nucleo familiare. Se si prendono in considerazione entrambe le tipologie di misure ...

Reddito di Cittadinanza 2019 : quando e come chiedere gli incentivi contributivi : Nuovo incentivo contributivo per i datori di lavoro che assumono soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza 2019. Infatti, chi assume con contratto a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del RdC ha diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del beneficio ...

Reddito di cittadinanza - ecco i dati : il 38% dei beneficiari è single : Il Reddito di cittadinanza (e la pensione di cittadinanza) è un beneficio concesso finora a 2,2 milioni di persone, facenti parte di uno dei 905mila nuclei familiari che hanno visto accogliere la loro domanda (su 1,4 milioni di domande presentate). I dati sul Reddito di cittadinanzaE’ quello che emerge dal nuovo osservatorio statistico diffuso dall’Inps, il primo che fotografa il passaggio dal Reddito di inclusione a quello di cittadinanza. ...

Reddito di cittadinanza - domande accettate superano quota 900 mila : Al 17 luglio 2019 risultano pervenute all'Inps 1,4 milioni di domande di cui 905 mila sono state accolte, 104 mila sono in lavorazione

Reddito di cittadinanza : importo medio 3 mesi a 526 euro. Dati Inps : Reddito di cittadinanza: importo medio 3 mesi a 526 euro. Dati Inps L’Inps continua ad offrire aggiornamenti in merito alla erogazione delle due misure chiave del decreto n. 4/2019 ovvero il Reddito di cittadinanza e Quota 100. È di pochi giorni fa la notizia, contenuta in questo nostro articolo, che dà conto del numero di domande pervenute sinora all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e del numero di domande accolte ...

Reddito di cittadinanza - in Sicilia assunzione di 429 Navigator : scoperto furbetto a Palermo : È stato registrato nella giornata di ieri dalla Corte dei Conti il Decreto del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio che decide il potenziamento dei Centri per l’Impiego e procedere, così all’assunzione a tempo indeterminato di 4 mila persone. Si tratta dei Navigator che andranno a cercare il lavoro a hi beneficia del Reddito di cittadinanza. Particolarmente soddisfatta la senatrice catanese Nunzia Catalfo (M5S), Presidente della Commissione ...

Reddito di cittadinanza - fa il cameriere in un b&b e prende il sussidio : finisce male : Lavorava in nero e prendeva il Reddito di cittadinanza: denunciati "furbetto" e titolare della struttura. L'Inps, intanto...

Reddito di cittadinanza - è single il 38% dei beneficiari. Le famiglie con minori sono il 36% e prendono in media 589 euro al mese : sono circa 2,2 milioni le persone che beneficiano del Reddito o della pensione di cittadinanza perché vivono in uno dei 905mila nuclei familiari – per il 90% italiani – la cui domanda di sussidio è stata finora accolta. I single si confermano la tipologia di nucleo in cui ricade il numero più alto di beneficiari del Reddito: sono 345.516 (38% del totale). Più delle famiglie con minori, che sono 328mila, il 36% del totale, la maggior ...

La fretta del governo nel Reddito di cittadinanza genera mostri : A quattro mesi dall'introduzione del reddito di cittadinanza è diminuita notevolmente l'attenzione mediatica che ha caratterizzato i primi periodi, quando i social media manager di Inps per la famiglia hanno fatto divertire un po' tutti con risposte bizzarre sulla loro pagina facebook. Le domande

