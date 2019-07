Il Napoli strapazza il Liverpool | 3-0 con gol di Insigne | Milik e Younes

Napoli da impazzire - la squadra di Ancelotti strapazza il Liverpool : il Sassuolo ne rifila 10 al Ciliverghe - tutte le amichevoli : Il Napoli continua la preparazione per la prossima stagione e ha strapazzato il Liverpool in amichevole, una partita spettacolare per la squadra di Ancelotti che hanno sempre condotto il match, il risultato non è stato mai in discussione, 3-0 che non lascia dubbi. Allo stadio di Murrayfield di Edimburgo a segno per i partenopei Insigne, Milik e Younes, il tecnico Ancelotti ha schierato in contemporaneamente Callejon, Insigne, Verdi, ...