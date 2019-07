Il Napoli stende il Liverpool | 3-0 in amichevole a Edimburgo

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 28 luglio 2019) Iltravolge i campioni d'Europa delin. La squadra di Carlo Ancelotti, allo stadio di Murrayfield di

Italpress : NAPOLI STENDE LIVERPOOL IN AMICHEVOLE A EDIMBURGO - catenaaurea66 : @silviasilvierba Non erano nemmeno 4, e la via è via Toledo, la più famosa, su cui si raduna di tutto, dai tangueri… - catenaaurea66 : @GiancarloDeRisi Oh certo,tutti tenete a precisare quanto adorate Napoli subito dopo averla derisa o insultata. Sto… -