Il Napoli sfida il Liverpool | dove seguire la gara

Napoli - la sfida della camorra al Rione Sanità : altre due stese dove fu ucciso Genny : Due stese la scorsa notte, nuovamente nel quartiere Sanità di Napoli, una delle quali nei pressi dalla piazza dove venne assassinato il giovane Genny Cesarano, la notte del 6 settembre 2015. I...

Napoli - la sfida di Anthony : non può parlare - seconda laurea con 110 e lode : «Queste pagine non avrebbero mai visto la luce se di fronte alle difficoltà, non soltanto di studio, ma anche e soprattutto di vita, mi fossi arreso senza combattere. Questo lavoro nasce...

Napoli - in Coppa pericolo Lazio Eventuale sfida alla Juve in finale : Sorteggiato oggi il prossimo tabellone della Coppa Italia. Il Napoli è stato sorteggiato come prima testa di serie delle prime otto che entreranno in gioco solo dagli ottavi di finale...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

Il Napoli sfida il Benevento : la gara in diretta su Sky Sport : Si avvicina il momento dell’esordio in amichevole per il Napoli, al lavoro ormai da qualche giorno a Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti con l’obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. I partenopei si sono confermati qualche mese fa come la migliore antagonista della Juventus, ma questa volta affrontare i bianconeri avrà un fascino […] L'articolo Il Napoli sfida il Benevento: la gara in diretta su Sky Sport ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...

Calciomercato Napoli : sprint per Rodriguez - per Icardi è sfida con la Juve : La sessione estiva di Calciomercato è partita ufficialmente da qualche giorno, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Carlo Ancelotti sembra intenzionato a fare forte pressing per riuscire a portare al San Paolo alcuni pezzi pregiati che senza dubbio alzerebbero il livello attuale della rosa. Dopo l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma e del terzino destro Di Lorenzo dall'Empoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro ...

Calciomercato Juventus e Napoli : sfida per Rafael Leão : Duello tutto italiano tra Juventus e Napoli per Rafael Leão, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.“powered by Goal”In Francia lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po’ azzardato ma non troppo: di Rafael Leão si sono accorti in molti, anche in Serie A.In Italia sono due i club che vorrebbero acquistarlo: Juventus e Napoli, che ...

Gazzetta : Napoli-Juve - è sfida anche per Rafael Leao del Lilla : La Gazzetta dello Sport riporta che Juventus e Napoli si stanno fronteggiando per un ventenne portoghese che qualcuno ha definito il nuovo Mbapé, Rafael Leao attaccante del Lilla. Già all’epoca dello Sporting il calciatore si era messo in mostra, tanto da portare la società a fissare una clausola rescissoria di 45 milioni. Adesso si apre un’asta per l’attaccante del Lilla il cui prezzo si aggira intorno ai 30 milioni. Giuntoli ...

Kiss Kiss Napoli : “Sfida a 3 per Hysaj - ecco le squadre più interessate” : Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ci sarebbe una sfida per Elseid Hysaj ma il Napoli attende che arrivi l’offerta giusta che soddisfi le proprie richieste e quelle dell’albanese. Al momento a dare la caccia all’ex Empoli sarebbero Roma, Milan ed Atletico Madrid. Sembra chiaro che se arrivasse una chiamata da Sarri il giocatore non avrebbe dubbi. Leggi anche : Radio Marte – Il Napoli cerca una punta centrale: ADL ha ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Italia nelle mani di Mori - Ferlito - Rizzelli. Sfida totale a Russia e Giappone per le medaglie : le partecipanti a Napoli : A Napoli sono ufficialmente incominciate le Universiadi 2019, competizione multisportiva riservata agli studenti iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Domani scenderanno in campo anche le ragazze per le prime gare di Ginnastica artistica, venerdì rovente con il turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie della gara a squadra oltre a mettere in palio i pass per le varie finali (concorso generale individuale e specialità). ...

Gazzetta : Napoli sfata tutti i miti negativi e vince la sfida Universiadi : La Gazzetta dello Sport celebra la sfida vinta da Napoli con le Universiadi. Una decisione nata per caso due anni fa dopo la rinuncia brasiliana, una scommessa su cui pochi avrebbero puntato. E invece i numeri parlano chiaro Con novemila atleti di 124 nazioni, 222 gare da disputare fino al 14 luglio, ma soprattutto dopo 69 interventi su impianti affaticati dal tempo e dal degrado, ora risorti a nuova vita Ed è proprio su queste strutture che ...

Mercurio (Biblioteca Nazionale) : «La sfida è estendere i sentimenti identitari dal “Napoli” a Napoli» : Francesco Mercurio, nato a Foggia da una famiglia originaria di Angri, ha studiato Filosofia a Salerno e si è specializzato in storia del Mezzogiorno. Dal 2017 è il direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli e quando è arrivato ha subito dichiarato “Sono qui per restare”. I suoi primi obiettivi sono stati dare una “riordinata” alle professionalità interne, stringere un “patto di alleanza” col lettore e, magari, “inseguire qualche sogno”. Ha ...

Pedullà : “Sfida Milan-Napoli per Veretout - dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” : Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj”. È corsa a due quindi per il centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli, dopo la partenza di Diawara e quella probabile di Marko Rog, vuole assicurarsi il giocatore per colmare il vuoto creatosi in mediana. E poi la ...