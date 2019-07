Il Napoli e Insigne si divertono col Liverpool allegro 3-0 Funziona il palleggio

Liverpool-Napoli 0-2 primo tempo - gol di Insigne e Milik : Lo scorso anno, di questi tempi, finì 5-0 per il Liverpool. Si giocò a Dublino. Oggi si gioca a Edimburgo e il primo tempo finisce 2-0 per il Napoli. È sempre calcio di luglio, però è sempre meglio vincere che perdere. Sia Napoli sia Liverpool con molte assenze. Klopp senza il tridente Manè Salah Firmino, Napoli senza – tra gli altri – Koulibaly, Fabian, Allan. Ancelotti propone Callejon in mediana al fianco di Zielinski (e lo ...

Napoli-Liverpool - formazioni ufficiali - giocano Insigne Mertens Milik : E Edimburgo alle 18 al via Napoli-Liverpool. Partita con molti assenti da un lato e dall’altro. Ecco le formazioni ufficiali Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Verdi, Mertens, Insigne, Milik. Liverpool: Mignolet; Alexander-Arnold, Mattia, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner; Wjnaldium, Oxlade-Chamberlain, Origi. #LiverpoolNapoli L'articolo Napoli-Liverpool, formazioni ...

Insigne : 'La Juve ha cambiato allenatore e giocatori - il Napoli invece è un gruppo solido' : La prossima Serie A potrebbe rivelarsi molto interessante, considerando il fatto che società come Inter e Napoli si stanno rinforzando con l'obiettivo di interrompere il dominio della Juventus, vincitrice degli ultimi otto scudetti. Il ritorno in Italia di allenatori come Sarri e Conte, inoltre, potrebbe incrementare ulteriormente il livello del massimo campionato, avvicinandolo ad altre competizioni europee, tra le quali spiccano indubbiamente ...

Amichevoli - Mertens ed Insigne scatenati per il Napoli : Caputo si presenta con il botto nel Sassuolo : Continua senza sosta la marcia di avvicinamento al prossimo campionato del Napoli, gli azzurri si sono allenati in giornata, partita a campo grande con le reti di Verdi, Mertens e da una doppietta di Insigne. Younes ha lavorato in palestra per un leggero affaticamento muscolare mentre Tonelli si è allenato con il gruppo, nel pomeriggio la seconda sessione. Partita a campo grande risolta con le triplette di Mertens e Insigne, la doppietta ...

Insigne cuore azzurro : “è in Napoli più forte in cui abbia mai giocato. Voglio segnare di più e sogno lo scudetto” : Insigne esalta le qualità del ‘Napoli più forte in cui abbia mai giocato’: la stella partenopea non nasconde il sogno scudetto Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Insigne è apparso molto fiducioso in vista della prossima stagione. La stella del Napoli ha elogiato le qualità dei partenopei e il lavoro di Ancelotti in allenamento, nonchè l’opera di rafforzamento della dirigenza sul mercato: “penso che sia ...

Insigne : «È il mio Napoli più forte. Spero che chi arrivi - abbia il giusto atteggiamento» : Lorenzo Insigne è stato tra i protagonisti della vittoria di ieri amichevole contro il Feralpi Salò. Oggi è stato elogiato dalla Gazzetta dello Sport. In un’intervista concessa a Sky Sport ha detto: «Credo che questo sia il mio Napoli più forte. Stiamo crescendo tanto. Mi piacerebbe fare qualche gol in più rispetto alla scorsa stagione per aiutare la squadra». Dell’amichevole di ieri ha detto: «È stata una buona prestazione. Ho ...

Napoli - anche Insigne avvisa la Juventus : “vogliamo lo scudetto” : “Penso sia il mio Napoli piu’ forte, stiamo crescendo tanto, la societa’ sta inserendo tanti giovani interessanti. Personalmente vorrei fare qualche gol in piu’ rispetto alla scorsa stagione per aiutare la squadra: vogliamo coronare il nostro sogno di vincere lo scudetto e ci proveremo fino alla fine”. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del Napoli in Val di Sole, il ...

Napoli - Ancelotti dopo il successo in amichevole : “Insigne può giocare su tutto il fronte d’attacco” : “E’ stato un buon test, soprattutto per provare il pressing offensivo”. Sono le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli che commenta così la vittoria contro la Feralpisalò, battuta 5-0. “Stiamo pian piano mettendo gamba, stanno arrivando tutti i giocatori gradualmente e possiamo testare anche soluzioni tattiche più definite”, ha spiegato il tecnico. “L’intento di questo ritiro è ...

Napoli - Ancelotti sorride dopo la cinquina alla Feralpisalò : “ottimo pressing offensivo. Insigne? Dico che…” : L’allenatore di Reggiolo ha commentato l’ottima prestazione della sua squadra, soffermandosi anche su Lorenzo Insigne Prima vittoria di questo precampionato per il Napoli, che supera in Val di Sole la Feralpisalò con il punteggio di 5-0. Grande prova della squadra azzurra, trascinata da un super Lorenzo Insigne, già in stato di grazia nonostante manchi molto all’inizio della stagione. Cafaro/LaPresse Soddisfatto Ancelotti ...

Insigne al Napoli c'e' un gruppo solido - possiamo fare molto bene : "Io, al di la' della fascia, cerco sempre di dare tutto per i colori azzurri. Ho grandi responsabilità, da napoletano, e son il primo a starci male

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Napoli - Insigne : “Lo scudetto è il sogno di tutti. Ho scelto il 10 per mia moglie - non ho intenzione di…” : “Lo scudetto è il sogno di tutti, gli altri anni ci siamo andati vicini e poi ci siamo rimasti malissimo. Se giochiamo uniti tutti insieme possiamo mettere in difficoltà chiunque, ma ci sono anche gli avversari e sarà sempre difficile. La promessa che posso fare è che con i compagni lottiamo fino alla fine per l’obiettivo”. Queste sono le parole rilasciate da Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Basta ...

Napoli - Insigne vola altissimo : «Sono stanco di arrivare secondo» : Inviato a Dimaro-Folgarida Capitano in campo e fuori, Lorenzo Insigne si racconta ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Sono contento dei tifosi. Il mio obiettivo è quello di fare un...

Napoli - questione Insigne : Raiola chiede rinnovo e aumento - ma il club dice no : Tiene banco incessantemente la sessione estiva di calciomercato e non fa eccezione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, sempre alla ricerca di rinforzi di livello da regalare al suo allenatore Carlo Ancelotti nel tentativo di fermare l'inarrestabile cammino glorioso della Juventus. A dare una mano, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà anche Lorenzo Insigne, il simbolo della città, per il quale non sono arrivate offerte rilevanti e che ...