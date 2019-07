Il Napoli e il caso Pépé | il calcio finirà per essere strozzato da procuratori e

Campi Flegrei - “esiste un importante pericolo tsunami nel Golfo di Napoli” : onde di 30 metri a Pozzuoli nel caso di una grande esplosione : Un’eruzione sottomarina del supervulcano dei Campi Flegrei potrebbe produrre uno tsunami di 30 metri in grado di colpire gravemente le aree costiere popolate, come Pozzuoli e Sorrento, affermano gli scienziati. Modellando eruzioni al largo, i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che gli tsunami potrebbero rappresentare un rischio per l’area. Gli esperti credono, dunque, che il Piano di Emergenza Nazionale per i Campi Flegrei dovrebbe ...

Reddito di cittadinanza : ?record di domande a Napoli. Ma in Campania scoppia il caso navigator : Le domande per il Reddito di cittadinanza presentate al 15 luglio sono 1.401.225, di cui 895.220 accolte.Lo fa sapere l'Inps. La Regione in cui lerichieste sono maggiori è...

TROMBA D'ARIA A Napoli E GARGANO : FERITI/ Video - in Puglia terzo caso in 7 giorni : TROMBA D'ARIA a NAPOLI e sul GARGANO: Video. Terrore tra bagnanti, diversi FERITI e danni. In Puglia è il terzo episodio nell'ultima settimana.

Rinaudo : “Icardi ha fame di rivincita - farebbe al caso del Napoli” : Leandro Rinaudo, ex difensore del Napoli è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live. Le sue parole : “Icardi è un elemento che ti consente di alzare l’asticella, non solo per le qualità, ha fame di riscatto dopo la stagione vissuta e le motivazioni saranno massime. Il Napoli si sta muovendo per allestire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Lo scorso anno il Napoli non ha fatto mercato perché Ancelotti doveva ...

Nella quiete di Napoli - finalmente un caso per il commissario Quagliarulo : lo scooter di Balotelli : Il caso della sig.ra Ametrano Napoli è una città tranquilla, dove non accade quasi mai nulla. Lo sanno bene gli agenti del Nucleo Speciale Reati Ambientali di Napoli e Provincia (il Nu.Spe.R.A.N.P.), costretti, loro malgrado, all’inerzia per mancanza di casi da seguire. L’ultimo caso, a metà aprile, era stato quello della sig.ra Ametrano del Pallonetto a Santa Lucia. Nel tentativo di spilare il water di casa sua e, al contempo, per ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia a un passo dall’oro nel trap misto. Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la coppia Casoli-Porco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.48 TIRO A VOLO – Azzurri ancora in testa nella finale per l’oro del trap misto: Italia 34/40-Cina Taipei 28/40. 15.46 VOLLEY – Aggiornamento torneo femminile risultato finale USA-Svizzera 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) 15.43 TIRO A VOLO – Fantastici Simone D’Ambrosio e Fiammetta Rossi. A metà prova sono nettamente avanti. Italia ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la coppia Casoli-Porco. Italia scatenata nella scherma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.09 TUFFI – BronzoOOOOOO Italia! Sul grandino più basso del podio del trampolino sincro da 3 metri salgono Francesco Porco-Andrea Casoli 362.64. Oro per la Cina con Li Pingan-Hu Zijie 403.71, argento per la Russia Ilia Molchanov-Nikita Nikolaev 373.62 15.07 TUFFI . E’ PODIOOOOOOO nel trampolino sincro da 3 metri per Casoli-Porco. La Corea rimane ...

Caso Icardi - Pedullà : “Napoli alla finestra - servono due step per l’argentino. La situazione” : Caso Icardi, Pedullà: “Napoli alla finestra per l’argentino” Caso Icardi, Pedullà: “Napoli alla finestra, servono due step per l’argentino. La situazione”. L’ esperto di calciomercato parla delle questioni legate al futuro dell’ attaccante nerazzurro che al momento sembra avere due pretendenti in Serie A: Juventus e Napoli. Di seguito il punto apparso sul sito internet di ...

A Casoria - in provincia di Napoli - un camion dei rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada : A Casoria, in provincia di Napoli, un camion dei rifiuti è precipitato in una voragine che si è aperta in mezzo alla strada in largo San Mauro. L’incidente è stato lunedì mattina intorno alle 6: il buco che si è

Napoli - sprofonda il centro di Casoria - camion dei rifiuti in una voragine : 50 famiglie sgomberate : Una voragine si è aperta davanti alla Basilica di San Mauro in Largo San Mauro, a Casoria, in provincia di Napoli. Larga e profonda decine di metri, nella voragine è precipitato un...

Enorme voragine nel centro di Casoria (Napoli) : inghiottito un camion : Una voragine di grosse dimensioni si è aperta nella località di Casoria, in provincia di Napoli. L'Enorme apertura, larga diversi metri, ha rotto l'asfalto e ha inghiottito, come si può vedere...

Il Mattino – L’Italia ai piedi di Insigne - ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME] : Il Mattino – L’Italia ai piedi di Insigne, ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME] Il Mattino – L’Italia ai piedi di Insigne, ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME]. L’edizione odierna de Il Mattino scrive sull’ ottima prestazione di Lorenzo Insigne con la maglia della Nazionale italiana che ieri sera ha battuto la Bosnia proprio grazie alle prodezze del numero 24 azzurro. Il quotidiano Campano ...