Il Napoli brilla | Mertens-Milik stendono il Liverpool

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Ilsente aria d'Europa e si esalta, battendo 3-0 in amichevole a Edimburgo ilcampione della Champions League. Carlo Ancelotti mette in campo una batteria di talento per vendicare lo 0-5 dell'amichevole dello scorso anno e soprattutto l'eliminazione dalla Champions proprio per mano dei "Reds". Il piano riesce in pieno, anche se dall'altra parte Juergen Klopp, pur schierando molti dei suoi titolari, tiene a riposo le stelle d'attacco Mane', Salah, e Firmino, assenze che si sentono perche' la squadra onglese stenta nella fase di concretizzazione. Dopo aver stentato nelle prime uscite a Dimaro, nel primo test internazionale della tourne'e estiva, il tecnico emiliano parte con il 4-2-3-1, schierando un centrocampo a sorpresa con Callejon al centro di fianco a Zielinski, in attesa che tornino i re della mediana Fabian Ruiz e Allan.Davanti c'e' una linea a tre con Verdi, ...

