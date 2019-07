Il monito di Rummenigge | “Sono preoccupato | stipendi elevati in Spagna | Inghilterra e

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2019) “Sono, non solo le somme di 100 o 120 milioni, ma per gliche vengono pagati, specialmente ine Italia. La tendenza è verso il pagamento dinetti. Dobbiamo stare attenti a non destabilizzare il nostro ordine salariale. Le dimensioni, in questo momento, sono enormi“. Questa tutta la preoccupazione di Karl-Heinz, ad del Bayern Monaco, “Prendiamo a esempio Griezmann, che ha unoo milionario di molti zeri netti all’anno . Tutto questo deve essere moltiplicato per due, poiché il club è responsabile del pagamento delle tasse. Il Bayern non parteciperà a tutte queste spese folli. Dobbiamo continuare con il nostro solito percorso. In futuro prevediamo di investire sui giovani che non costano tanto, punteremo sugli elementi che possono avere un futuro fisso in squadra. Ci attende un compito ...

