Il Milan dura un’ora | il Benfica poi lo punisce | rossoneri colpiti senza pietà dall’ex

Infortunio Theo Hernandez/ Distorsione alla caviglia destra durante Bayern-Milan : Infortunio Theo Hernandez, il terzino sinistro rossonero ha riportato una Distorsione alla caviglia destra durante Bayern-Milan

Compro oro - Mirko Rosa fugge durante lo sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...

Tangenti - prefettura di Milano avvia la procedura per lo scioglimento della giunta comunale di Legnano : Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Comune di Legnano. “A seguito dell’ordinanza del Tar Lombardia n. 883/2019 in data 11/07/2019, con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente e per l’effetto sospesi i provvedimenti di surroga impugnati, il prefetto di Milano, Renato Saccone, tenuto conto che a causa della riduzione per impossibilità di surroga alla ...

Le nuove GeForce RTX Super sono state mostrate da Nvidia durante un evento tenutosi a Milano : Attraverso un comunicato stampa, Nvidia ha svelato la nuova serie di GPU GeForce RTX Super focalizzandosi in particolare sulle nuovissime GeForce RTX 2060/2070 Super disponibili per l'acquisto a partire da ieri, martedì 9 luglio. Con l'acquisto di una nuova scheda RTX Super, gli utenti riceveranno inoltre i giochi Control e Wolfenstein: Youngblood, entrambi titoli con il supporto al ray tracing.Le nuove GPU GeForce RTX Super offrono le ...

5 cose da fare a Milano durante il weekend : Il capoluogo lombardo si conferma meta dei turisti sia italiani sia esteri. Il turismo a Milano funziona tutto l’anno. All’ombra

Milano : agenti Polizia locale aggrediti da rom durante arresto : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Due vigili del comando di Rozzano che stavano procedendo con un arresto in via Albarelle a Milano "sono stati circondati e aggrediti da rom provenienti dal campo di Milano Chiesa Rossa". Lo riferisce l"assessore lombardo alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Ric

Paolo Mazzoleni - la confessione choc dell’ex arbitro : “Ho avuto il cancro - per questo caddi in campo durante Milan-Juventus” : Era l’8 febbraio del 2012 e in campo si stava disputando la partita di Coppa Italia Milan-Juventus quando all’improvviso cadde a terra, colpito da un malore: “Mia moglie Daiana mi prese per mano e mi convinse a continuare. Arbitrai Fiorentina-Udinese la domenica prima, il lunedì entrai all’Istituto dei Tumori di Milano per l’operazione e per il mercoledì rifiutai il cambio di designazione offertomi dal designatore Stefano ...

Milano - spara al figlio 13enne della compagna durante una lite : in arresto guardia giurata : Una guardia giurata di Milano ha sparato al figlio di 13 anni della compagna perché cercava di difendere la madre durante una lite. L’uomo, 45 anni, era probabilmente ubriaco ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzino, ferito al braccio, è stato portato all’ospedale Niguarda. Al momento, non sembra in pericolo di vita. La vicenda è avvenuta domenica sera. Secondo le prime ricostruzione la guardia ...

Enzo Moavero Milanesi a Mezz'ora in più : "Manovra correttiva per evitare procedura Ue" : “La scelta sulla manovra correttiva è di Giovanni Tria, ma la Commissione Ue ci sta dicendo due cose: in primo luogo che il nostro indebitamento annuale è sotto la soglia del 3%, per cui se non siamo proprio virtuosi siamo comunque in regola; in secondo luogo che il debito pubblico non ha una curva discendente. Una manovra correttiva potrebbe risolvere questo problema e mantenere questa curva discendente”. Lo ha detto ...

FPF - il Milan punta a una procedura d’urgenza al TAS : Milan ricorso TAS – La tanto attesa sentenza da parte dell’UEFA nei confronti del Milan non è arrivata. Il massimo organismo calcistico europeo ha deciso di sospendere il procedimento per mancato rispetto del FPF nei confronti dei rossoneri. Una mossa nell’attesa di conoscere l’esito del ricorso al TAS da parte del Milan nei confronti della […] L'articolo FPF, il Milan punta a una procedura d’urgenza al TAS è stato realizzato da ...