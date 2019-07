Il Mattino – I motivi delle tensioni tra Raiola e il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 28 luglio 2019)e ilvivono un momento di tensione: il tutto nasce dall’affare Manolas I rapporti tra il potente manager, Mino, e ilsembrano tesi e legati, probabilmente, alla chiusura dell’affare Manolas. Da allora qualcosa ha generatoruggini tra le due parti che hanno reso difficile anche la riapertura della trattativa Lozano. Ilha provato a svelare le cause dei problemi nati trae il club che fa capo a De Laurentiis. Secondo il quotidiano lesarebbero state generate dall’affare Manolas.voleva tenere per sé i diritti di immagine del greco, ma si è dovuto accontentare solo di quelli per degli hotel di Naxos da poco rilevati dal difensore. A quanto pare le causederiverebbero proprio da questo aspetto legato ai diritti d’immagine. POTREBBE INTERESSARTI: Marica Pellegrinelli – Segnale forte ...

CoramDeoItalia : Sei motivi sbagliati per controllare il telefono al mattino - - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Icardi è la punta dei sogni di ADL. Il presidente lo prenderebbe per due motivi - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Icardi è la punta dei sogni di De Laurentiis. Il presidente lo prenderebbe per due motivi -