Il maltempo ha portato morte e devastazione

Fonte : agi

(Di domenica 28 luglio 2019) Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Almeno 150 dunque gli interventi dei vigili del fuoco a causa del, che ha causato la caduta di alberi e l'allagamento delle strade, da sabato sera alle 20 ad ora nella Capitale, soprattutto nella zona Est, e in provincia: Riagno Flaminio, Cervetri, e Tivoli. A causa di una tromba d'aria che poco dopo le due del mattino si è abbattuta su in via Coccia di Morto, nel comune di Fiumicino, alcune auto sono state scaraventate dalla strada nella vicina aeroportuale. A perdere la vita una 26enne italiana, sbalzata dalla propria auto è finita contro una recinzione. Una donna norvegese di 45 anni è invece morta ieri sera per essere rimasta folgorata da un fulmine mentre stava partecipando alla Suedtirol Ultra Skyrace, gara di corsa in ...

