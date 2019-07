Il maltempo flagella Arezzo | morto anziano travolto con l' auto dalla piena

maltempo - Centro Italia flagellatoDue morti a Fiumicino e Arezzo : Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Ritrovato il corpo di un uomo disperso durante il nubifragio ad Arezzo Segui su affarItaliani.it

maltempo flagella l’Italia - trovato morto l’uomo disperso ad Arezzo : travolto dal fango : Il Maltempo flagella l’Italia. Agli allagamenti registrati in gran parte del Centro-Nord si aggiungono nubifragi che stanno imperversando in gran parte del Centro. Si contano anche delle vittime: una donna è morta nella notte dopo essere stata sbalzata via con la sua auto a Fiumicino, alle porte di Roma. Ad Arezzo è stato trovato morto un uomo di settantadue anni.Continua a leggere

Il maltempo flagella le Alpi - Svizzera devastata da tempeste di pioggia - vento e grandine [FOTO] : La cappa di calore dei giorni scorsi, in Svizzera, ha lasciato il campo a un’ondata di maltempo con forti temporali e venti: un carroponte da 400 tonnellate e’ crollato venerdi’ sera nel porto renano di Birsfelden, senza causare feriti. Due giorni fa Zermatt aveva subito un’alluvione senza pioggia a causa dello scioglimento del ghiacciaio. Oggi la polizia di Basilea Campagna conta 188 rapporti di danni dovuti ai forti ...

Puglia flagellata dal maltempo - danni e disagi dal Gargano al Salento. Incendio distruttivo a Gallipoli - mistero sui resti di un corpo : Nel giorno del ritrovamento del corpo del povero Cosimo Massaro, l’operaio di Fragagnano morto a Taranto per la caduta della gru dello stabilimento siderurgico ex Ilva durante la tempesta di mercoledì sera, la Puglia è stata nuovamente investita da una violenta ondata di maltempo che ha provocato danni e disagi in tutta l’isola. Nel pomeriggio di sabato sono caduti ben 59mm di pioggia a Cerfignano, 58mm a Putignano, 57mm a Veglie, ...

Estate flagellata dal maltempo : ma l’85% degli italiani parte per le vacanze nonostante li meteo avverso : Il tempo ‘pazzo’ dell’Estate 2019 non fa cambiare idea alla maggior parte degli italiani pronti a partire e che mesi fa, quando hanno prenotato viaggi e villeggiature, speravano in un meteo migliore. Secondo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè, non cambia la propria decisione di partire anche in caso di previsioni sfavorevoli l’85% dei vacanzieri che consulta il meteo prima di mettersi in viaggio per le vacanze estive. ...

Italia flagellata dal maltempo in piena estate - esperto meteo del Cnr a MeteoWeb : “clima sempre più tropicale - necessario adattarsi” : Gli eventi meteorologici estremi che stanno interessando l’Italia in queste ore preoccupano non solo per i danni e gli effetti immediati, ma soprattutto sul lungo termine perchè stonano di gran lunga con quella che era una volta la classica, mite e gradevole estate Mediterranea. Se gli addetti ai lavori erano già preparati a questo tipo di fenomeni, un po’ meno lo era la popolazione tanto che i risultati sono sotto gli occhi di ...

maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

maltempo - grandine e trombe d’aria flagellano il Centro Italia : danni ingenti alle strutture turistiche : Un’ondata di Maltempo ha colpito ieri pomeriggio molte regioni del Centro Italia: la Romagna è stata flagellata da trombe d’aria e grandine. Nel Riminese e in alcune zone del Cesenate centinaia di auto sono state danneggiate da chicchi grandi come noci. In molte zone costiere sono caduti diversi pini secolari danneggiando molte vetture in sosta. In Abruzzo, a Pescara, numerose persone hanno osservato una “shelf cloud” ...

maltempo e grandine - campagne flagellate : campi distrutti - allarme per grano e frutta [FOTO] : Gravi danni alle coltura per l’ondata di Maltempo abbattutasi sul Nord. Coldiretti, che fa un primo bilancio, segnala “campi di grano completamente stesi proprio alla vigilia della mietitura, coltivazioni di mais rovinate, piante spogliate dalle foglie e dalla frutta sbattuta a terra, grappoli di uva distrutti nei vigneti, verdure sott’acqua nei terreni allagati ma anche rami spezzati e piante sradicate per le raffiche di vento ...

Nord Italia flagellato dal maltempo - danni ingenti - numerosi feriti e un morto : il bilancio è devastante [FOTO E VIDEO] : Due esondazioni del fiume Seveso a Milano avvenute nel giro di poche ore, in seguito alle forti piogge, un uomo di 65 anni trovato morto nel Torinese, nel Comune di Villarfocchiardo, e allarme frana in Valtellina, con 150 persone evacuate, e in A5 con 18 km dell’autostrada chiusi. Ancora al Nord, questa volta in Emilia, un nubifragio con grossi chicchi di grandine ha interessato Modena e in parte Bologna, provocando in qualche caso danni ...

maltempo Reggio Emilia - Scandiano flagellata da un temporale “tropicale” : Ospedale allagato [FOTO e VIDEO] : Il Maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nel primo pomeriggio s’è particolarmente accanito in provincia di Reggio Emilia. Ad Albinea sono caduti 72mm di pioggia, ma l’area con più danni è stata quella di Scandiano dove sono caduti 43mm di pioggia e grandine con forti raffiche di vento. L’Ospedale è allagato, TAC e radiologia fuori uso. Davvero spaventose le immagini della tempesta accompagnata da forti raffiche di ...