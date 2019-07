Il maltempo fa tre vittime Le previsioni nelle prossime ore

maltempo : due vittime in Trentino e Lazio. Le previsione nelle prossime ore : L’Italia torna ad affrontare il Maltempo. Dopo l’ondata di caldo africano degli ultimi quattro giorni, la nuova perturbazione scesa sulla penisola sprigiona tutta la sua forza distruttiva, mietendo diverse vittime. Nella giornata di sabato 27 luglio un’atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. ...

maltempo - tre vittime. Tromba d'aria a Fiumicino uccide una donna in auto Roma - metro A : due stazioni allagate : Maltempo, sale a tre il bilancio delle vittime: una violenta Tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul...

Weekend di maltempo estremo - Centro/Nord in ginocchio : crolla tetto del Duomo di Verona - allagata l’antichissima Pieve di Sant’Eugenia al Bagnoro ad Arezzo [FOTO] : Gravi danni per il Maltempo che sta colpendo il Centro/Nord nell’ultimo fine settimana di Luglio. La situazione più pesante è quella che si registra ad Arezzo dopo un violento nubifragio che nel pomeriggio di Sabato ha colpito la città e tutto l’hinterland. In Provincia spiccano i 208mm di pioggia caduti a Marciano della Chiana, in città i 188mm di Ottavo, piccola località situata tra le frazioni di Rigutino e Vitiano. Ecco la mappa ...

maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere

maltempo - violenti temporali e bombe d’acqua in Toscana : oltre 100mm di pioggia e temperature crollate a +18°C dove 48 ore fa c’erano +41°C : Danni e allagamenti in Valdelsa, in provincia di Firenze, per una bomba d’acqua: in tre ore caduti 108 millimetri di pioggia a Gambassi Terme e a Certaldo come spiega l’Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa. Nella frazione di Case Nuove, a Gambassi, è straripato il rio Petroso in una zona di campagna, interessando campi agricoli mentre a Badia a Cerreto alcune famiglie sono bloccate in casa non riuscendo, con i loro mezzi, a ...

Allerta Meteo - weekend terribile : sfuriata di maltempo estremo - temperature in picchiata di 20°C. Allarme grandine e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un terribile weeken di maltempo, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi con temperature che hanno superato i +40°C in Toscana tra Firenze e Prato e raggiunto diffusamente i +37/+38°C in pianura Padana. Proprio questo caldo così esagerato, come già accaduto tra fine Giugno e inizio Luglio, innescherà fenomeni di maltempo violentissimi: l’energia latente cumulata nei bassi strati ...

maltempo - tromba marina al largo di Genova : inizia il weekend di fenomeni meteo estremi [FOTO LIVE] : Dopo il violento nubifragio di ieri sera a Torino, stamattina una tromba marina ha interessato le acque del Golfo di Genova, appena al largo dal capoluogo ligure. A Genova il cielo è coperto con +26°C e debole pioggia, ma nel corso della giornata arriveranno dal mare intensi temporali. E’ alto il rischio di nuove trombe d’aria come quella che stamattina è stata avvistata dalle coste da migliaia di osservatori (vedi foto nella gallery ...

Tour de France – Il maltempo continua a non dare tregua - ridotta anche la ventesima tappa : La ventesima tappa da Albertville a Van Thorens verrà ridotta da 130 a 59 chilometri per via del maltempo Non c’è pace per il Tour de France, il maltempo continua a flagellare la Francia costringendo gli organizzatori a prendere delle decisioni difficili. AFP/LaPresse Dopo quella di oggi di concludere anticipatamente la diciannovesima tappa per grandine e frane, domani il percorso della ventesima frazione verrà ridotto da 130 a 59 ...

maltempo Trentino : temporali e frane nelle valli Rendena e Fassa - 47 pecore uccise da fulmine : I temporali annunciati nel pomeriggio in Trentino hanno causato danni e disagi soprattutto nelle valli Rendena e Fassa. Le precipitazioni sono iniziate verso le 15 nel Trentino occidentale, con particolare intensità sulle valli di Rabbi e val Rendena, per spostarsi rapidamente sul versante orientale e la val di Fassa. Non si segnalano feriti. Chiusa la statale del passo Pordoi, interessata da una frana sul lato bellunese. Alcuni motociclisti in ...

Meteo - maltempo al Nord Italia : fulmini e allagamenti in Piemonte e Trentino Alto Adige - danni e disagi : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino Alto Adige e Piemonte. In Trentino, il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve ...

maltempo in Trentino : decine di interventi dei vigili del fuoco : A causa dei temporali verificatisi nella serata di ieri, sono stati decine gli interventi dei vigili del fuoco in Trentino: il Corpo di Taio è intervenuto in serata con i colleghi di Tassullo, Cles, Revo’, Romallo, Banco e Sanzeno per il soccorso di una imbarcazione in difficoltà nel lago di Santa Giustina. A Primiero un fulmine ha provocato un guasto all’illuminazione pubblica nella zona di Pieve e anche a qualche abitazione ...

maltempo in Trentino Alto Adige - escursionista colpito da un fulmine : è gravissimo : Temporale in Trentino Alto Adige, dove un fulmine ha colpito un turista bolognese di 57 anni che stava facendo una escursione nei pressi di Passo Giovo. L'uomo, che ha subito ustioni e un arresto cardiaco, è ricoverato in condizioni critiche.Continua a leggere