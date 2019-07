Il Corrmezz | la bomba non era per Sorbillo | è stato informato il giorno dopo

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Riportiamo integralmente l’articolo di Titti Beneduce per il Corriere del MezzoLache il 16 gennaio danneggiò l’ingresso della pizzeria, ai Tribunali, non era destinata al locale, ma all’abitazione di una famiglia che abita nell’edificio e che gestisce, poco distante, un’altra pizzeria, «Pizza e pummarola»: la famiglia Esposito. Emerge dal decreto di fermo cui sono state sottoposte tre persone ritenute legate al clan Mazzarella per estorsione nei confronti proprio degli Esposito: Antonio Iodice, di 20 anni, Pietro Perez, di 39, e Marco De Martino, di 19. Indagando su una richiesta di denaro «per i carcerati» avanzata al titolare di «Pizza e pummarola», i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno scoperto che l’ordigno eralanciato sul balcone della loro casa, già fatta bersaglio alcuni giorni prima da colpi di arma da fuoco, e che per un errore ...

