Il carabiniere attaccato alle spalle con un' azione da marine | ecco quello che ancora non

(Di domenica 28 luglio 2019) Angelo Scarano Errori e misteri hanno segnato la tragica notte in cui il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha perso la vita:quali Le carte giudiziarie, probabilmente, non lo racconteranno mai. Ma errori e misteri hanno segnato la notte tra il 25 e il 26 luglio scorso quando dopo il furto del borsello denunciato a Trastevere da Sergio B., il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha perso la vita, colpito a pugnalate dal giovane americano Elder Lee Finnegan. Le conversazioni tra l'operatore del 112 e Sergio B. dimostrano, dal punto di vista dei carabinieri, che l'operdi quella notte non era "sottobosco" e che la centrale operativa aveva piena consapevolezza dell'intervento che due uomini in borghese avrebbero dovuto svolgere di lì a poco. Tutto sotto controllo allora? "La sensè che Cerciello e il collega Andrea Varriale - dice però all'Agi chi lavora sul ...

