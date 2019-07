Hanno rubato la mia borsa | la telefonata al 112 denuncia Elder e Hjorth

Carabiniere ucciso - l'audio della telefonata al 112 : "Mi Hanno rubato la borsa - chiedono il riscatto" : “Buonasera, guardi, mi hanno rubato la borsa, sto in piazza Gioacchino Belli, però questi ragazzi io li chiamo e mi chiedono il riscatto dei soldi e tutto quanto...e io purtroppo devo fare una denuncia, dentro ho i documenti, non dico i soldi, codice fiscale e la patente, tutto... se potete venire... almeno vi dò il numero eh.. se loro mi rispondono voi potete rintracciarli... perché mi sono anche scappati, li ho visti ...

Sylvester Stallone furioso : “I produttori di Rocky mi Hanno derubato” : Sylvester Stallone ha rivelato che nonostante sia protagonista e autore di Rocky non possiede alcuna percentuale sui film. La rabbia dell’attore in un’intervista a Vatiety. Sylvester Stallone non ha nessun diritto sul franchise di Rocky: la star ha rivelato a Vatiety di non avere alcuna percentuale sui guadagni della saga, e questa situazione ha fatto particolarmente arrabbiare ... Leggi tuttoSylvester Stallone furioso: “I ...

Sylvester Stallone : "Ho guadagnato con Rocky ma i produttori mi Hanno derubato" - : Alessandro Zoppo L’attore, 73 anni, ha rivelato in un’intervista che il produttore Irwin Winkler l’ha tenuto volutamente al di fuori della partecipazione azionaria del franchise Sylvester Stallone non smette mai di dare pugni, neanche ora che ha 73 anni. L’attore, intervistato dal magazine Variety, ha rivelato alcuni retroscena sulla saga con la quale ha conquistato Hollywood: quella di Rocky. Nonostante il successo e la fama, Sly ...

Dopo l’incidente le Hanno rubato il telefono. Ridatecelo! La mamma di Martina Aprile : Dopo l'incidente nel quale è rimasta uccisa domenica scorsa a Cava d'Aliga, frazione balneare di Scicli, in provincia di Ragusa, a Martina Aprile qualcuno, forse uno sciacallo, ha portato via il cellulare, sul quale erano conservate foto e video di lei e di suo figlio, un bimbo disabile di 4 anni. È questa la denuncia fatta dalla mamma della giovane vittima, che ai microfoni di una tv locale ha anche lanciato un appello affinché chiunque si ...

Roma – Spinazzola ironico in conferenza stampa : “differenze con la Juve? Qui mi Hanno rubato lo zaino” : Spinazzola esilarante in conferenza stampa: siparietto tutto da ridere alla presentazione ufficiale in giallorosso Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Leonardo Spinazzola, nuovo giocatore della Roma, arrivato dalla Juventus. In sala stampa, è stato chiesto al neogiallorosso di elencare le differenze tra i due club ed il calciatore ha risposto con un simpatico racconto: “ci sono un bel centro sportivo, una grande ...

Il calciatore Sturridge in ansia - gli Hanno rubato il cane : “Pago qualsiasi cifra” : Dei ladri sono entrati in casa del calciatore inglese del Liverpool, squadra di Premier League, Daniel Sturridge, ma il bottino è risultato essere più prezioso del solito: all'attaccante,campione d’Europa, ora svincolato, hanno rubato il cane, un pomerania con tratti husky. E così il giocatore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui mostra l'irruzione dei ladri nella sua villa a West Hollywood, Los Angeles, California: “Dalleluc ...

METRO ROMA - ACIDO DAL SOFFITTO/ Passeggero ustionato : 'Mi Hanno anche derubato' : METRO ROMA, piove ACIDO corrosivo dal SOFFITTO della stazione Spagna: un Passeggero si siede sul seggiolino bagnato e rimane ustionato.

Neymar - la modella che lo accusa denuncia : “Mi Hanno rubato il tablet con il video dello stupro”. Poi sviene davanti al giudice : Si infittisce giorno dopo giorno la vicenda legata al presunto stupro da parte di Neymar. Najila Trindad, l’accusatrice del calciatore brasiliano del Psg, ha rivelato infatti che il tablet contenente un video chiave con le immagini che potrebbero provare l’aggressione subita le è stato rubato dal suo appartamento nella giornata di lunedì, pochi giorni dopo l’interrogatorio a cui si è sottoposta, a San Paolo, per fornire ulteriori dettagli alle ...

Il sogno rubato della primavera sudanese : così i militari Hanno tradito il popolo : Il Sudan è un Paese vasto e sommariamente unificato. Dal dicembre scorso è teatro di proteste popolari che l’11 aprile hanno portato alle dimissioni del presidente Omar al-Bashir, al potere dal 1989. È un dittatore che non ha fatto nulla per la sua nazione, vicino alla Fratellanza Musulmana e al Qatar. Il 16 aprile è stato imprigionato con l’accusa...

Mi Hanno rubato i ricordi! Alice Campello dopo la rapina : dopo la rapina subita nell'abitazione di famiglia nella notte tra venerdì e sabato scorso, la moglie del calciatore Morata è tornata sui social per condividere la brutta esperienza con i follower e ringraziare per l'affetto.-- A poche ore di distanza dalla rapina in casa subita da Alice Campello e Alvaro Morata nella villa di Mirasierra, la moglie del calciatore ha pubblicato un post "liberatorio" su Instagram. Parole cariche di ...