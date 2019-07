Grasso | “Il sospetto bendato? I servitori dello Stato non si abbassano al livello dei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) La Lega lancia sondaggi sul caso, Matteo Salvini e Giorgia Meloni parlano di “un’unica vittima”, Mario Cerciello Rega, il carabiniere assassinato a Roma. Così la fotostudente americanonella caserma di via Selci, poco dopo essereprelevato dall’hotel perché sospettato dell’omicidio del vice-brigadiere, provoca la reazione delle opposizioni. Anche quella dell’ex presidente del Senato, Pietro, senatore di Leu. Ricordando che quello scatto poi diffuso nelle chat di Whatsapp dei carabinieri potrebbe essere “la prova di almeno un paio di reati” oltre che “una buona arma in mano agli avvocati difensori” di Christian Gabriel Natale Hjort, l’ex procuratore nazionale Antimafia racconta: “Quando arrestammo Bernardo Provenzano, o quando interrogai Giovanni Brusca, mi trovai davanti uomini che ...

