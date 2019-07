Gp Germania: vince Verstappen,Vettel 2°

Maxun Gp diincorniciato da pioggia, fuoripista,ingressi ripetuti di safety car e,inatteso, il flop delle Mercedes che non vanno a punti. Secondo posto capolavoro per, che partiva in ultima fila. Sul podio la Toro Rosso di Kvyat,quarto Stroll, poi Sainz e Albon. Sulla pista umida, a tratti sotto la pioggia, molti incidenti. Va fuori Leclerc a metà gara quando era 2°. Esce clamorosamente Bottas negli ultimi giri Va fuori pure Hamilton, che rimedia ma chiude solo undicesimo.(Di domenica 28 luglio 2019)