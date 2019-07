Golf | WGC FedEx-St Jude Invitational 2019 | Brooks Koepka colpisce ancora e trionfa a

Golf - WGC FedEx-St. Jude Invitational 2019 : gran primo giro di Jon Rahm - lo inseguono in cinque : C’è Jon Rahm al comando dopo il primo giro del terzo torneo del WGC in calendario, il FedEx-St. Jude Invitational in corso di svolgimento al TPC Southwind di Memphis. Lo spagnolo guida con uno score di -8 sul par 70 del Tennessee, grazie a una giornata da otto birdie e nessun bogey. L’attuale proiezione del ranking mondiale lo vedrebbe al numero 5 del mondo, ma anche quella della FedEx Cup è particolarmente interessante, visto che ...

Golf - WGC St. Jude Invitational 2019 : Justin Thomas difende il titolo - assenti Francesco Molinari e Tiger Woods : Dopo lo spettacolo dell’Open Championship 2019, nuovo appuntamento per il meglio del panorama Golfistico internazionale per il WGC-FedEx St. Jude Invitational 2019, terzo dei quattro tornei del circuito del World Golf Championship. La sede di gioco non sarà il South Course del Firestone Country Club. in Ohio, che ha ospitato l’evento in 19 delle 20 edizioni archiviate, ma il TPC Southwind di Memphis, in Tennessee, da giovedì 25 ...